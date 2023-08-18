Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Filipina U-23 vs Laos U-23 di Piala AFF U-23 2023: Diwarnai Kartu Merah, The Azkals Ditahan 2-2!

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |18:10 WIB
Hasil Timnas Filipina U-23 vs Laos U-23 di Piala AFF U-23 2023: Diwarnai Kartu Merah, The Azkals Ditahan 2-2!
Laga Timnas Filipina U-23 vs Timnas Laos U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Twitter/@affpresse)
A
A
A

HASIL Timnas Filipina U-23 vs Laos U-23 di Piala AFF U-23-2023 sudah diketahui. The Azkals -julukan Timnas Filipina U-23- pun harus puas mengakhiri laga dengan skor imbang 2-2.

Laga Timnas Filipina U-23 vs Laos U-23 digelar di Rayong Provincial Stadium, Rayong, Jumat (18/8/2023) sore WIB. Timnas Filipina U-23 harus bermain dengan 10 orang saja dalam laga penyisihan Grup C itu karena 1 pemainnya dikartu merah wasit.

Timnas Filipina U-23 vs Timnas Laos U-23

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Filipina U-23 memulai laga dengan apik. Mereka berusaha tampil menekan. Usaha Filipina U-23 pun berbuah manis.

Pada menit ke-23, Filipina U-23 sudah bisa membuka keunggulan. Ialah Selwyn Mamon yang mencatatkan namanya di papan skor. Filipina U-23 pun unggul 1-0!

Tertinggal, Laos U-23 tak tinggal diam. Mereka terlihat bermain lebih menyerang. Setelah sederet peluang gagal berbuah manis, Laos U-23 akhirnya bisa menyamakan kedudukan lewat gol Khamsa Nga Phimmasone pada menit ke-39. Skor berubah imbang 1-1.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus berupaya mencetak gol tambahan. Namun, tidak ada gol lain tercipta hingga babak pertama usai. Skor 1-1 pun terjaga hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650717/5-pemain-naturalisasi-timnas-indonesia-u22-untuk-sea-games-2025-disorot-media-vietnam-vva.webp
5 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia U-22 untuk SEA Games 2025 Disorot Media Vietnam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/gelandang_timnas_indonesia_u_22_ivar_jenner.jpg
Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan Mendarat Besok! Timnas Indonesia U-22 Akhirnya Lengkap jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement