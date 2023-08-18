Hasil Timnas Filipina U-23 vs Laos U-23 di Piala AFF U-23 2023: Diwarnai Kartu Merah, The Azkals Ditahan 2-2!

HASIL Timnas Filipina U-23 vs Laos U-23 di Piala AFF U-23-2023 sudah diketahui. The Azkals -julukan Timnas Filipina U-23- pun harus puas mengakhiri laga dengan skor imbang 2-2.

Laga Timnas Filipina U-23 vs Laos U-23 digelar di Rayong Provincial Stadium, Rayong, Jumat (18/8/2023) sore WIB. Timnas Filipina U-23 harus bermain dengan 10 orang saja dalam laga penyisihan Grup C itu karena 1 pemainnya dikartu merah wasit.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Filipina U-23 memulai laga dengan apik. Mereka berusaha tampil menekan. Usaha Filipina U-23 pun berbuah manis.

Pada menit ke-23, Filipina U-23 sudah bisa membuka keunggulan. Ialah Selwyn Mamon yang mencatatkan namanya di papan skor. Filipina U-23 pun unggul 1-0!

Tertinggal, Laos U-23 tak tinggal diam. Mereka terlihat bermain lebih menyerang. Setelah sederet peluang gagal berbuah manis, Laos U-23 akhirnya bisa menyamakan kedudukan lewat gol Khamsa Nga Phimmasone pada menit ke-39. Skor berubah imbang 1-1.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus berupaya mencetak gol tambahan. Namun, tidak ada gol lain tercipta hingga babak pertama usai. Skor 1-1 pun terjaga hingga akhir babak pertama.