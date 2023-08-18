Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

10 Transfer Pemain Termahal di Liga Arab Saudi, Nomor 1 Hampir Tembus Rp1,5 Triliun!

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |20:02 WIB
10 Transfer Pemain Termahal di Liga Arab Saudi, Nomor 1 Hampir Tembus Rp1,5 Triliun!
Cristiano Ronaldo bersama Sadio Mane, salah satu pemain termahal di Liga Arab Saudi (Foto: REUTERS)
A
A
A

ADA 10 transfer pemain termahal di Liga Arab Saudi menarik untuk dikulik. Kompetisi sepakbola di Timur Tengah ini terus berkembang pesat, dan klub-klub di Liga Arab Saudi tidak ragu menggelontorkan dana besar.

Keputusan klub menginvestasikan dana besar untuk mendatangkan pemain berkualitas internasional membantu meningkatkan daya saing kompetisi sepakbola Liga Arab Saudi. Ini juga menjadi bukti bahwa sepakbola Timur Tengah mampu mencuri perhatian global.

Al Hilal vs Al Nassr

Sebagai catatan, Cristiano Ronaldo direkrut secara bebas transfer oleh Al Nassr pada akhir tahun 2022. Jadi tidak ada dalam daftar ini.

Berikut daftar 10 transfer pemain termahal di Liga Arab Saudi melansir berbagai sumber, Jumat (18/08/23):

10. Allan Saint-Maximin (pindah dari Newcastle United ke Al Ahli) - 27,2 juta euro (Rp453 miliar)

Allan Saint-Maximin

Dari Newcastle, Allan Saint-Maximin diamankan oleh Al Ahli dengan biasa 27,2 juta euro. Pemain asal Prancis itu dikontrak selama 3 tahun.

9. Roger Ibanez (pindah dari AS Roma ke Al Ahli) - 28,5 juta euro (Rp474 miliar)

Roger Ibanez

Al Ahli mengontrak Roger Ibanez selama 4 tahun. Ia menjadi salah satu transferan termahal Liga Arab musim ini. Dia terkenal sebagai bek yang tangguh selama membela AS Roma.

8. Jota (pindah dari Celtic ke Al Ittihad) - 29,1 juta euro (Rp484 miliar)

Jota

Jota menandatangani kontrak 3 tahun dengan Al Ittihad, dengan opsi perpanjang satu tahun. Sebelum ke klub Liga Arab, Jota dikaitkan dengan beberapa klub Eropa seperti AC Milan dan Wolves.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007214/al-nassr-sikat-al-akhdoud-cristiano-ronaldo-makin-kukuh-sebagai-top-skor-9HKVqYtvf0.jpeg
Al Nassr Sikat Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Makin Kukuh sebagai Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/51/3004500/fantastis-cristiano-ronaldo-cetak-hattrick-ke-66-dalam-kariernya-saat-bawa-al-nassr-pesta-gol-6-0-ke-gawang-al-wehda-DWAJ94lb6X.jpg
Fantastis, Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick Ke-66 dalam Kariernya saat Bawa Al Nassr Pesta Gol 6-0 ke Gawang Al Wehda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/51/2998183/hasil-al-nassr-vs-al-feiha-di-liga-arab-saudi-2023-2024-tanpa-cristiano-ronaldo-tuan-rumah-menang-3-1-wSJ8Gxi24D.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980668/al-nassr-ditekuk-al-raed-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-diteriaki-lionel-messi-OrQ3Tez86D.jpg
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/50/1650795/jangan-mau-cuma-dibilang-fomo-boxing-yuk-kita-kupas-lebih-dalam-iix.webp
Jangan Mau Cuma Dibilang FOMO Boxing, Yuk Kita Kupas Lebih Dalam!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/10/striker_persija_jakarta_maxwell_souza_mencetak_g.jpg
Perburuan Sepatu Emas Memanas! Emaxwell Susul Dalberto di Puncak Daftar Top Skor Super League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement