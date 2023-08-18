10 Transfer Pemain Termahal di Liga Arab Saudi, Nomor 1 Hampir Tembus Rp1,5 Triliun!

Cristiano Ronaldo bersama Sadio Mane, salah satu pemain termahal di Liga Arab Saudi (Foto: REUTERS)

ADA 10 transfer pemain termahal di Liga Arab Saudi menarik untuk dikulik. Kompetisi sepakbola di Timur Tengah ini terus berkembang pesat, dan klub-klub di Liga Arab Saudi tidak ragu menggelontorkan dana besar.

Keputusan klub menginvestasikan dana besar untuk mendatangkan pemain berkualitas internasional membantu meningkatkan daya saing kompetisi sepakbola Liga Arab Saudi. Ini juga menjadi bukti bahwa sepakbola Timur Tengah mampu mencuri perhatian global.

Sebagai catatan, Cristiano Ronaldo direkrut secara bebas transfer oleh Al Nassr pada akhir tahun 2022. Jadi tidak ada dalam daftar ini.

Berikut daftar 10 transfer pemain termahal di Liga Arab Saudi melansir berbagai sumber, Jumat (18/08/23):

10. Allan Saint-Maximin (pindah dari Newcastle United ke Al Ahli) - 27,2 juta euro (Rp453 miliar)





Dari Newcastle, Allan Saint-Maximin diamankan oleh Al Ahli dengan biasa 27,2 juta euro. Pemain asal Prancis itu dikontrak selama 3 tahun.

9. Roger Ibanez (pindah dari AS Roma ke Al Ahli) - 28,5 juta euro (Rp474 miliar)





Al Ahli mengontrak Roger Ibanez selama 4 tahun. Ia menjadi salah satu transferan termahal Liga Arab musim ini. Dia terkenal sebagai bek yang tangguh selama membela AS Roma.

8. Jota (pindah dari Celtic ke Al Ittihad) - 29,1 juta euro (Rp484 miliar)





Jota menandatangani kontrak 3 tahun dengan Al Ittihad, dengan opsi perpanjang satu tahun. Sebelum ke klub Liga Arab, Jota dikaitkan dengan beberapa klub Eropa seperti AC Milan dan Wolves.