HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Laga Penentu Kelolosan ke Semifinal!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |17:55 WIB
Berikut link live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023.
LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Malaysia U-23 di laga pembuka Grup B Piala AFF U-23 2023 yang diilangsungkan di Thailand pada Jumat, (18/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim. Sebab, tim yang menang hampir pasti lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 (di atas kertas Indonesia dan Malaysia bakal menang atas Timor Leste di laga kedua).

Timnas Indonesia U-23

Sementara itu, tim yang kalah berpotensi terpental karena hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada 17-26 Agustus 2023, terbagi ke dalam tiga grup.

Grup A berisikan tuan rumah Thailand, Myanmar, Kamboja dan Brunei Darussalam. Lanjut ke Grup B ada Timnas Indonesia U-23, Malaysia dan Timor Leste. Sementara itu, Grup C dihuni Vietnam, Filipina dan Laos.

Nantinya, hanya juara grup (A, B dan C) yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Sementara itu, satu slot lagi diperebutkan satu runner-up terbaik.

Demi mendapatkan hasil maksimal, gelandang Timnas Indonesia U-23, Beckham Putra, tidak mau meremehkan Malaysia U-23 yang rontok di fase grup SEA Games 2023. Ia mengaku bakal mewaspadai seluruh pemain Malaysia U-23 yang sejatinya tampil impresif di SEA Games 2023.

