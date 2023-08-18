Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Laga Penentu Kelolosan ke Semifinal!

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Malaysia U-23 di laga pembuka Grup B Piala AFF U-23 2023 yang diilangsungkan di Thailand pada Jumat, (18/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim. Sebab, tim yang menang hampir pasti lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 (di atas kertas Indonesia dan Malaysia bakal menang atas Timor Leste di laga kedua).

Sementara itu, tim yang kalah berpotensi terpental karena hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada 17-26 Agustus 2023, terbagi ke dalam tiga grup.

Grup A berisikan tuan rumah Thailand, Myanmar, Kamboja dan Brunei Darussalam. Lanjut ke Grup B ada Timnas Indonesia U-23, Malaysia dan Timor Leste. Sementara itu, Grup C dihuni Vietnam, Filipina dan Laos.

Nantinya, hanya juara grup (A, B dan C) yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Sementara itu, satu slot lagi diperebutkan satu runner-up terbaik.

Demi mendapatkan hasil maksimal, gelandang Timnas Indonesia U-23, Beckham Putra, tidak mau meremehkan Malaysia U-23 yang rontok di fase grup SEA Games 2023. Ia mengaku bakal mewaspadai seluruh pemain Malaysia U-23 yang sejatinya tampil impresif di SEA Games 2023.