Nasib Miris David De Gea: Hampir 2 Bulan Menganggur, Kini Ditolak Thomas Tuchel di Bayern Munich

NASIB miris David De Gea akan dibahas di sini. Setelah hampir dua bulan menganggur karena kontraknya tak diperpanjang Manchester United, sang penjaga gawang asal Spanyol justru ditolak Thomas Tuchel meskipun Bayern Munich sedang membutuhkan kiper.

De Gea telah menganggur sejak kontraknya habis bersama Manchester United pada tanggal 1 Juli 2023 lalu. Banyak klub yang dikaitkan dengannya, termasuk Real Madrid dan Bayern Munich.

Bayern tengah mengalami krisis penjaga gawang. Kiper andalan asal Jerman, Manuel Neuer, masih cedera. Sementara itu, Yann Sommer hengkang ke Inter Milan. Adapun De Gea telah memberikan lampu hijau untuk bergabung ke Bayern.

Dilansir dari The Sun, Jumat (18/8/2023), kepindahan David de Gea ke Bayern Munich telah dibatalkan. Hal itu disebabkan Manuel Neuer hampir pulih dari cedera. Kiper asal Jerman itu mengalami cedera karena kecelakaan ski.