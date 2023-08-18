Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nasib Miris David De Gea: Hampir 2 Bulan Menganggur, Kini Ditolak Thomas Tuchel di Bayern Munich

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |18:00 WIB
Nasib Miris David De Gea: Hampir 2 Bulan Menganggur, Kini Ditolak Thomas Tuchel di Bayern Munich
David De Gea kabarnya gagal gabung Bayern Munich (Foto: Instagram/d_degeaofficial)
A
A
A

NASIB miris David De Gea akan dibahas di sini. Setelah hampir dua bulan menganggur karena kontraknya tak diperpanjang Manchester United, sang penjaga gawang asal Spanyol justru ditolak Thomas Tuchel meskipun Bayern Munich sedang membutuhkan kiper.

De Gea telah menganggur sejak kontraknya habis bersama Manchester United pada tanggal 1 Juli 2023 lalu. Banyak klub yang dikaitkan dengannya, termasuk Real Madrid dan Bayern Munich.

David De Gea

Bayern tengah mengalami krisis penjaga gawang. Kiper andalan asal Jerman, Manuel Neuer, masih cedera. Sementara itu, Yann Sommer hengkang ke Inter Milan. Adapun De Gea telah memberikan lampu hijau untuk bergabung ke Bayern.

Dilansir dari The Sun, Jumat (18/8/2023), kepindahan David de Gea ke Bayern Munich telah dibatalkan. Hal itu disebabkan Manuel Neuer hampir pulih dari cedera. Kiper asal Jerman itu mengalami cedera karena kecelakaan ski.

