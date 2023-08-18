5 Pesepakbola Top Dunia dengan Gaji Tertinggi per Agustus 2023, Nomor 1 Cristiano Ronaldo Kantongi Rp3,3 Triliun per Tahun!

Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema jadi pesepakbola dengan bayaran tertinggi per Agustus 2023. (Foto: Reuters)

5 pesepakbola top dunia dengan gaji tertinggi per Agustus 2023 menarik dikulik. Sebab, bayaran fantastis bisa didapat sejumlah pesepakbola top dunia, di antaranya Cristiano Ronaldo hingga Neymar Jr, usai berpindah tim.

Sebagian besar pesepakbola yang mendapat bayaran selangit per Agustus 2023 ini pun uniknya mentas bersama klub Arab Saudi. Lalu, siapa saja pesepakbola itu?

Berikut 5 pesepakbola top dunia dengan gaji tertinggi per Agustus 2023, dilansir dari Sportbible, Jumat (18/8/2023).

5. Kylian Mbappe





Salah satu pesepakbola top dunia dengan gaji tertinggi per Agustus 2023 adalah Kylian Mbappe. Bomber Paris Saint-Germain (PSG) itu diketahui menerima gaji pencapai 60 juta poundsterling atau sekira Rp1,17 triliun per tahun!

PSG rela menggelontorkan dana besar untuk membayar Mbappe karena sang pemain memang selalu tampil gacor. Musim lalu saja, striker asal Prancis itu membukukan 41 gol dari 43 penampilannya bersama PSG di berbagai kompetisi.

4. Neymar Jr





Kemudian, ada nama Neymar Jr. Bintang sepakbola Brasil ini juga mendapat bayaran selangit karena kinerja fantastisnya.

Neymar Jr sendiri diketahui baru saja hijrah dari PSG ke klub Arab Saudi, yakni Al Hilal. Dia menyusul para pesepakbola bintang dunia lainnya yang sudah lebih dahulu hijrah ke Arab Saudi, seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, hingga NGolo Kante.

Kini, di klub barunya, Neymar menerima gaji mencapai 86 juta poundsterling atau sekira Rp1,67 triliun. Kini, kiprahnya dinantikan bersama Al Hilal.