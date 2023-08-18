Prediksi Skor Werder Bremen vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Harry Kane Bawa Die Roten Petik 3 Poin Perdana?

PREDIKSI skor Werder Bremen vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. Sesuai jadwal, laga pekan pertama Liga Jerman 2023-2024 ini bakal dilangsungkan di Weserstadion pada Sabtu (19/8/2023) pukul 01.30 WIB.

Musim lalu, Werder Bremen finis di urutan ke-13 klasemen dan belum dalam performa terbaiknya selama setahun terakhir. Tuan rumah menderita kekalahan mengejutkan 2-3 di tangan Viktoria Koln di pertandingan sebelumnya (babak pertama DFB Pokal 2023-2024) dan harus bekerja keras untuk bangkit kembali dini hari WIB nanti.

(Bayern Munich kalah 0-3 dari RB Leipzig di Piala Super Jerman 2023)

Bayern Munich, di sisi lain, sukses memenangkan gelar Liga Jerman lagi musim lalu. Akan tetapi, pasukan Thomas Tuchel itu sempat tersanjung dalam beberapa bulan terakhir di sejumlah pertandingan uji coba pramusim.

Teranyar, Die Roten -julukan Bayern Munich- mengalami kekalahan 0-3 dari RB Leipzig di Piala Super DFL 2023 yang berlangsung akhir pekan lalu. Karena itu, mereka harus meerebut poin penuh dalam pertandingan kontra Werder Bremen demi menaikkan kembali kepercayaan diri mereka.

Bayern Munich memang memiliki skuad hebat, tetapi sebagian besar gagal membuktikan potensi mereka dalam beberapa bulan terakhir. Die Roten telah mengontrak Harry Kane musim panas ini. Ia dapat menjalani debut Bundesliga di laga kontra Werder Bremen.

Werder Bremen yang tidak konsisten selama setahun terakhir harus menghadapi lawan yang tangguh dalam pertandingan liga pertama mereka musim ini. Bayern Munich adalah tim yang lebih baik saat ini dan seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini.