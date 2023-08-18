Jadwal siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 Malam Ini

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 malam ini. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 malam ini, Jumat (18/8/2023) pukul 20.00 WIB akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong langsung dipertemukan dengan salah satu kandidat juara Piala AFF U-23 2023, Malaysia U-23, di laga perdana.

Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 tergabung di Grup B Piala AFF U-23 bersama Timor Leste U-23. Nantinya hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Sementara itu, tim yang finis runner-up harus bersaing dengan peringkat dua dari grup lain (A dan C) untuk memperebutkan satu slot tersisa. Jika ukurannya prestasi di SEA Games 2023, Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 bagaikan bumi dan langit.

Timnas Indonesia U-23 berstatus juara SEA Games 2023, sedangkan Malaysia U-23 rontok di fase grup. Meski begitu, gelandang Timnas Indonesia U-23 Beckham Putra tidak mau meremehkan Malaysia U-23.

Ia menilai Malaysia U-23 memiliki kualitas sekalipun tersingkir di fase grup. Jadi, akankah Malaysia U-23 sanggup memberikan kejutan kepada Timnas Indonesia U-23?

“Kami harus mewaspadai semua pemain Malaysia. Kami melihat dari beberapa pertandingan di SEA Games kemarin. Malaysia main begitu bagus, organisasi dari bertahan dan menyerang sama bagusnya dan kita akan antisipasi," kata Beckham Putra mengutip dari laman resmi Persib Bandung.