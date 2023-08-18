Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |18:30 WIB
Jadwal siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 Malam Ini
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 malam ini. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 malam ini, Jumat (18/8/2023) pukul 20.00 WIB akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong langsung dipertemukan dengan salah satu kandidat juara Piala AFF U-23 2023, Malaysia U-23, di laga perdana.

Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 tergabung di Grup B Piala AFF U-23 bersama Timor Leste U-23. Nantinya hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Timnas Indonesia U-23

Sementara itu, tim yang finis runner-up harus bersaing dengan peringkat dua dari grup lain (A dan C) untuk memperebutkan satu slot tersisa. Jika ukurannya prestasi di SEA Games 2023, Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 bagaikan bumi dan langit.

Timnas Indonesia U-23 berstatus juara SEA Games 2023, sedangkan Malaysia U-23 rontok di fase grup. Meski begitu, gelandang Timnas Indonesia U-23 Beckham Putra tidak mau meremehkan Malaysia U-23.

Ia menilai Malaysia U-23 memiliki kualitas sekalipun tersingkir di fase grup. Jadi, akankah Malaysia U-23 sanggup memberikan kejutan kepada Timnas Indonesia U-23?

“Kami harus mewaspadai semua pemain Malaysia. Kami melihat dari beberapa pertandingan di SEA Games kemarin. Malaysia main begitu bagus, organisasi dari bertahan dan menyerang sama bagusnya dan kita akan antisipasi," kata Beckham Putra mengutip dari laman resmi Persib Bandung.

