PSSI Jelaskan Kronologi Komang Teguh dan Titan Agung Gagal Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

PSSI jelaskan kronologis Komang Teguh dan Titan Agung gagal bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan, mengungkap detail kronologi sebelum kedua pemain akhirnya harus dicoret dari skuad yang sudah berada di Thailand.

Komang dan Titan diskors enam pertandingan didenda sebesar US $1.000 imbas kericuhan di pinggir lapangan ketika Indonesia dan Thailand bersua di final SEA Games 2023. Hukuman itu diputuskan lewat rapat Komite Disiplin (Komdis) dan Etika AFC pada 11 Juli 2023.

PSSI pun telah menerima keputusan itu pada 12 Juli 2023. Sehari kemudian, PSSI langsung berkomunikasi dengan AFC lewat email untuk menanyakan kepastian jika sanksi tersebut hanya berlaku di friendly match.

Endri pun menyatakan PSSI telah melakukan komunikasi lanjutan dengan AFC, menanyakan apakah AFF merupakan kategori friendly match atau bukan. Sebab, berdasarkan AFC disciplinary code ada perbedaan antara friendly international match dan internasional turnamen.

Nyatanya, AFC telah menjelaskan melalui surat balasan pada 15 Juli 2023 bahwa gelaran AFF termasuk kategori laga persahabatan. Yang disayangkan, surat itu diterima PSSI ketika Timnas Indonesia U-23 sudah berada di Thailand dengan Komang dan Titan termasuk di dalamnya.

“AFC melalui surat tanggal 14 Juli, kita disanksi saat friendly match saja pada kategori umur yang sama dengan SEA games (berdasarkan technical handbook SEA Games, yaitu 22 tahun ke bawah) tanpa menjelaskan detail mengenai friendly match,” jelas Endri, dilansir dari situs resmi PSSI, Jumat (18/8/2023).