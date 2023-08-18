Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Al Nassr vs Al Taawoun di Liga Arab Saudi 2023-2024 Malam Ini

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |21:00 WIB
Link Live Streaming Al Nassr vs Al Taawoun di Liga Arab Saudi 2023-2024 Malam Ini
Berikut link live streaming Al Nassr vs Al Taawoun. (Foto: Al Nassr)
A
A
A

LINK live streaming Al Nassr vs Al Taawoun di Liga Arab Saudi 2023-2024 dapat Anda ketahui di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, duel Al Nassr vs Al Taawon pada pekan kedua Liga Arab 2023-2024 akan digelar di Stadion King Saud University pada Sabtu, 19 Agustus 2023 pukul 01.00 WIB.

Kedua kesebelasan sama-sama memiliki misi memetik tiga poin perdananya pada pekan kedua Liga Arab Saudi 2023-2024 ini. Sebab, baik Al Nassr maupun Al Taawoun gagal meraih poin penuh di laga pembuka kompetisi kasta tertinggi Liga Arab Saudi tersebut.

Cristiano Ronaldo

Al Nassr harus rela kalah 1-2 dari Al Ettifaq pada Selasa 15 Agustus 2023. Sementara itu, Al Taawoun ditahan imbang 1-1 oleh Al Fateh. Sehingga, kedua tim ini diprediksi akan menampilkan permainan terbaiknya demi merebut tiga poin pada laga nanti.

Sang megabintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, diperkirakan akan kembali memimpin skuad Al Nassr kontra Al Taawoun di pekan kedua Liga Arab Saudi 2023-2024. Sebelumnya, CR7 –julukan Cristiano Ronaldo– absen saat Al Nassr kalah 1-2 dari Al Ettifaq.

Akibatnya, Cristiano Ronaldo tertinggal dalam perburuan gelar top skor Liga Arab Saudi 2023-2024. Eks bomber Manchester United itu terpaut tiga gol dari top skor sementara yang dipegang Roberto Firmino (Al Hilal) dan Malcom (Al Hilal) yang sama-sama mengoleksi 3 gol.

Halaman:
1 2
      
