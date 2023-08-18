Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saksikan Liga Futsal Profesional Perang Bintang 2023 di MNCTV

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |16:24 WIB
Saksikan Liga Futsal Profesional Perang Bintang 2023 di MNCTV
Perang bintang Liga Futsal Profesional disiarkan di MNC TV (Foto: MNC Media)
A
A
A

PERTARUNGAN bintang para pemain-pemain terbaik futsal tanah air siap beradu untuk menjadi yang terbaik kembali dinantikan para pecinta dan penikmat futsal tanah air.

Liga Futsal Professional Perang Bintang merupakan laga eksibisi yang menggabungkan para pemain terbaik di Liga Futsal Profesional musim 2022/2023 melalui pilihan para penggemar futsal Indonesia. Akan ada dua pertandingan eksibisi pada kategori putra dan putri, kemudian akan dilanjut penyerahan piala bagi para pemenang untuk kedua kategori putra dan putri.

Bintang Timur Surabaya

Dalam rangkaian acara ini, akan ada penyerahan piala bagi sang juara Bintang Timur Surabaya sebagai kampiun Liga Futsal Profesional dan para pemenang lainnya.

MNCTV menayangkan secara langsung 2 pertandingan Liga Futsal Professional Perang Bintang pada Sabtu, 19 Agustus 2023 antara Bintang Women A vs Bintang Women B pada pukul 11.00 WIB dan Bintang Men A vs Bintang Men B pada pukul 13.00 WIB digelar di GOR Jatidiri, Semarang.

Berikut list pemain-pemain di Liga Futsal Profesional Perang Bintang 2023 :

Bintang Men A

1. Muhammad Al Bagir (Black Steel Papua)

2. Ahmad Habibi (Bintang Timur Surabaya)

3. Ardiansyah Nur (Black Steel Papua)

4. Dewa Rizki (Cosmo JNE)

5. Dias Riansyah (Kancil WHW Pontianak)

6. Ardiansyah Runtuboy (Bintang Timur Surabaya)

7. Firman Adriansyah (Bintang Timur Surabaya)

8. M. Iqbal Iskandar (Bintang Timur Surabaya)

9. Filippo Inzaghi (Cosmo JNE)

10. Samuel Amos (Black Steel Papua)

11. Guntur Ariwibowo (Black Steel Papua)

12. Subhan Faidasa (Pendekar United)

13. Evan Soumilena (Black Steel Papua)

14. Syahidansyah Lubis (Fafage Banua)

Bintang Men B

1. Muhammad Nizar (Kancil WHW Pontianak)

2. M. Nazil Purnama (Bintang Timur Surabaya)

3. Rio Pangestu (Bintang Timur Surabaya)

4. Sunny Rizki (Bintang Timur Surabaya)

5. Randy Satria (IPC Pelindo Jakarta)

6. Sauqy Saud (Bintang Timur Surabaya)

7. Bambang Bayu Saptaji (Pendekar United)

8. Wendy Brian Ick (Black Steel Papua)

9. Reza Gunawan (Cosmo JNE)

10. Reza Yamani (Cosmo JNE)

11. M. Agung Pandega (Pendekar United)

12. Samuel Eko (Bintang Timur Surabaya)

13. M. Fajriyan (Kancil WHW Pontianak)

14. Caisar Octavianus (IPC Pelindo Jakarta)

Halaman:
1 2
      
