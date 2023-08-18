Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Intip Jadwal Roshn Saudi League 19 dan 20 Agustus 2023, Nonton Live di Vision+

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |16:13 WIB
Intip Jadwal Roshn Saudi League 19 dan 20 Agustus 2023, Nonton Live di Vision+
Roshn Saudi League bakal disiarkan di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA Roshn Saudi League, liga sepak bola profesional bergengsi dari Arab Saudi kini kembali dengan musim ke-48-nya. Liga sepak bola ini telah diselenggarakan mulai tahun 1974, dan selalu menghadirkan tim sepak bola terbaik Arab Saudi setiap tahunnya.

Roshn Saudi League 2023-24 dimulai pada 11 Agustus 2023 kemarin, dan akan berakhir pada 27 Mei 2024 mendatang. Kejuaraan ini diikuti oleh 18 tim sepak bola asal Arab Saudi.

Al Nassr

Di akhir pekan ini, Roshn Saudi League 2023-24 kembali menghadirkan pertandingan rutinnya. Ada pertandingan antara Al-Nassr vs Al Taawoun dan Al-Hilal vs Al-Fayha yang bisa disaksikan sesuai dengan jadwal berikut.

Sabtu, 19 Agustus 2023

Al-Nassr vs Al-Taawoun (00.45 WIB)

Minggu, 20 Agustus 2023

Al-Hilal vs Al-Fayha (00.45 WIB)

Pertandingan ini, dan berbagai pertandingan Roshn Saudi League 2023-24 selanjutnya dapat disaksikan secara langsung melalui Vision+.

Selain Roshn Saudi League 2023-24, Anda juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan olahraga lainnya di Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium Sports. Untuk pengalaman menonton yang maksimal, Anda bisa menyaksikannya melalui Android TV Vision+ TV, beserta dengan konten-konten Vision+ lain yang bisa Anda pilih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007214/al-nassr-sikat-al-akhdoud-cristiano-ronaldo-makin-kukuh-sebagai-top-skor-9HKVqYtvf0.jpeg
Al Nassr Sikat Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Makin Kukuh sebagai Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/51/3004500/fantastis-cristiano-ronaldo-cetak-hattrick-ke-66-dalam-kariernya-saat-bawa-al-nassr-pesta-gol-6-0-ke-gawang-al-wehda-DWAJ94lb6X.jpg
Fantastis, Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick Ke-66 dalam Kariernya saat Bawa Al Nassr Pesta Gol 6-0 ke Gawang Al Wehda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/51/2998183/hasil-al-nassr-vs-al-feiha-di-liga-arab-saudi-2023-2024-tanpa-cristiano-ronaldo-tuan-rumah-menang-3-1-wSJ8Gxi24D.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980668/al-nassr-ditekuk-al-raed-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-diteriaki-lionel-messi-OrQ3Tez86D.jpg
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650751/pb-pobsi-cari-bibit-unggul-atlet-biliar-kalangan-pelajar-siapkan-bertanding-kelas-dunia-igd.webp
PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/yenny_wahid.jpg
FPTI Optimis Skuad Muda Panjat Tebing Indonesia Siap Borong Medali di SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement