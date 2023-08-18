Intip Jadwal Roshn Saudi League 19 dan 20 Agustus 2023, Nonton Live di Vision+

JAKARTA – Roshn Saudi League, liga sepak bola profesional bergengsi dari Arab Saudi kini kembali dengan musim ke-48-nya. Liga sepak bola ini telah diselenggarakan mulai tahun 1974, dan selalu menghadirkan tim sepak bola terbaik Arab Saudi setiap tahunnya.

Roshn Saudi League 2023-24 dimulai pada 11 Agustus 2023 kemarin, dan akan berakhir pada 27 Mei 2024 mendatang. Kejuaraan ini diikuti oleh 18 tim sepak bola asal Arab Saudi.

Di akhir pekan ini, Roshn Saudi League 2023-24 kembali menghadirkan pertandingan rutinnya. Ada pertandingan antara Al-Nassr vs Al Taawoun dan Al-Hilal vs Al-Fayha yang bisa disaksikan sesuai dengan jadwal berikut.

Sabtu, 19 Agustus 2023

Al-Nassr vs Al-Taawoun (00.45 WIB)

Minggu, 20 Agustus 2023

Al-Hilal vs Al-Fayha (00.45 WIB)

Pertandingan ini, dan berbagai pertandingan Roshn Saudi League 2023-24 selanjutnya dapat disaksikan secara langsung melalui Vision+.

Selain Roshn Saudi League 2023-24, Anda juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan olahraga lainnya di Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium Sports. Untuk pengalaman menonton yang maksimal, Anda bisa menyaksikannya melalui Android TV Vision+ TV, beserta dengan konten-konten Vision+ lain yang bisa Anda pilih.