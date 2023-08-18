Segini Perbandingan Harga Pasaran Pratama Arhan dengan Asnawi Mangkualam

SEGINI perbandingan harga pasaran Pratama Arhan dengan Asnawi Mangkualam. Hal ini menarik dikulik karena kedua pemain itu diketahui sama-sama berkarier di negara Asia Timur.

Ya, seperti yang diketahui, Anawi Mangkualam dan Pratama Arhan merupakan dua pemain andalan Timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan itu, Asnawi dan Arhan sama-sama menjelma menjadi seorang pemain bertahan yang tangguh sekaligus memiliki kemampuan menyerang yang andal.

Tidak hanya itu, penampilan impresif yang ditunjukkan kedua pemain itu saat membela Timnas Indonesia juga membuat mereka mendapat tawaran bermain dari klub liga di negara Asia Timur. Asnawi lebih dulu mendapatkan kesempatan untuk berkarier di luar negeri.

Tawaran itu datang kepada Asnawi dari klub kasta kedua Liga Korea Selatan, Ansan Greeners. Di sana, Asnawi tampil cukup reguler dengan mencatatkan 42 penampilan dengan torehan 2 gol dan 3 assist. Torehan itu membuat harga pasar Asnawi sempat melonjak hingga ke angka Rp6,52 miliar.

Dua musim bertahan di Ansan Greeners, Asnawi mencoba peruntungan dengan bergabung bersama klub yang lebih besar, yakni Jeonnam Dragons. Di klub barunya, Asnawi juga menampilkan penampilan luar biasa di sisi kanan pertahanan.

Sayangnya, bersama klub baru, nilai pasar Asnawi justru mengalami penurunan. Tercatat, eks penggawa PSM Makassar itu saat ini memiliki nilai pasar Rp5,65 miliar.

Lain Asnawi, lain pula dengan Pratama Arhan. Pemain asal Blora Jawa Tengah itu mendapat tawaran dari klub kasta kedua Liga Jepang, Tokyo Verdy, pada awal 2022. Hal itu Arhan dapatkan setelah namanya menarik perhatian pencinta sepakbola di Piala AFF 2020 yang diadakan pada akhir 2021.