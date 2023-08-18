Respons Manajer Timnas Indonesia U-23 saat Ditanya Marselino Ferdinan Gantikan Komang Teguh dan Titan Agung di Piala AFF U-23 2023

MANAJER Timnas Indonesia U-23, Endri Erawan, memberikan respons soal Marselino Ferdinan yang diisukan bakal menggantikan posisi Komang Teguh dan Titan Agung di Piala AFF U-23 2023. Ia mengatakan, untuk sementara Timnas Indonesia U-23 hanya bermaterikan 21 pemain di Piala AFF U-23 2023, alias belum ada rencana menambah pemain ke skuad Garuda Muda.

“Sementara saat ini hanya 21 pemain saja,” kata Endri Erawan saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (18/8/2023).

(Marselino Ferdinan bakal membela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023?)

Merujuk kepada kata “sementara” di atas, potensi Marselino Ferdinan dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 masih ada. Jika Marselino Ferdinan benar datang, tentunya sebuah kejutan, mengingat yang bersangkutan tengah berkompetisi di Liga 2 Belgia bersama KMSK Deinze.

Sebelumnya kabar kurang mengenakkan menerpa skuad Timnas Indonesia U-23 jelang mengarungi Piala AFF U-23 2023 di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. AFC secara tegas melarang Komang Teguh dan Titan Agung ambil bagian di ajang tersebut, padahal yang bersangkutan sudah didaftarkan dan tiba di Thailand sejak Senin, 14 Agustus 2023.

Komang Teguh dan Titan Agung masih harus menjalani sanksi larangan tampil di enam pertandingan imbas terlibat kericuhan di final SEA Games 2023. Setelah berkomunikasi dengan pihak AFF, Komang Teguh dan Titan Agung tidak dapat diturunkan di Piala AFF U-23 2023.

Rencananya, mereka akan dipulangkan ke klub masing-masing pada Sabtu, 19 Agustus 2023. Karena itu, baik Komang Teguh dan Titan Agung masih bisa menyaksikan laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 dari tribun stadion pada malam ini mulai pukul 20.00 WIB.