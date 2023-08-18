Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Manajer Timnas Indonesia U-23 saat Ditanya Marselino Ferdinan Gantikan Komang Teguh dan Titan Agung di Piala AFF U-23 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |15:43 WIB
Respons Manajer Timnas Indonesia U-23 saat Ditanya Marselino Ferdinan Gantikan Komang Teguh dan Titan Agung di Piala AFF U-23 2023
Marselino Ferdinan (kanan) bakal main di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MANAJER Timnas Indonesia U-23, Endri Erawan, memberikan respons soal Marselino Ferdinan yang diisukan bakal menggantikan posisi Komang Teguh dan Titan Agung di Piala AFF U-23 2023. Ia mengatakan, untuk sementara Timnas Indonesia U-23 hanya bermaterikan 21 pemain di Piala AFF U-23 2023, alias belum ada rencana menambah pemain ke skuad Garuda Muda.

“Sementara saat ini hanya 21 pemain saja,” kata Endri Erawan saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (18/8/2023).

Marselino Ferdinan

(Marselino Ferdinan bakal membela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023?)

Merujuk kepada kata “sementara” di atas, potensi Marselino Ferdinan dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 masih ada. Jika Marselino Ferdinan benar datang, tentunya sebuah kejutan, mengingat yang bersangkutan tengah berkompetisi di Liga 2 Belgia bersama KMSK Deinze.

Sebelumnya kabar kurang mengenakkan menerpa skuad Timnas Indonesia U-23 jelang mengarungi Piala AFF U-23 2023 di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. AFC secara tegas melarang Komang Teguh dan Titan Agung ambil bagian di ajang tersebut, padahal yang bersangkutan sudah didaftarkan dan tiba di Thailand sejak Senin, 14 Agustus 2023.

Komang Teguh dan Titan Agung masih harus menjalani sanksi larangan tampil di enam pertandingan imbas terlibat kericuhan di final SEA Games 2023. Setelah berkomunikasi dengan pihak AFF,  Komang Teguh dan Titan Agung tidak dapat diturunkan di Piala AFF U-23 2023.

Rencananya, mereka akan dipulangkan ke klub masing-masing pada Sabtu, 19 Agustus 2023. Karena itu, baik Komang Teguh dan Titan Agung masih bisa menyaksikan laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 dari tribun stadion pada malam ini mulai pukul 20.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650717/5-pemain-naturalisasi-timnas-indonesia-u22-untuk-sea-games-2025-disorot-media-vietnam-vva.webp
5 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia U-22 untuk SEA Games 2025 Disorot Media Vietnam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/gelandang_timnas_indonesia_u_22_ivar_jenner.jpg
Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan Mendarat Besok! Timnas Indonesia U-22 Akhirnya Lengkap jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement