SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Khawatir Ramadhan Sananta Menggila di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia pada Piala AFF U-23 2023

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |15:31 WIB
Media Malaysia Khawatir Ramadhan Sananta Menggila di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia pada Piala AFF U-23 2023
Ramadhan Sananta kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: Reuters)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, waspadai sosok striker Timnas Indonesia U-23, Ramadhan Sananta, jelang melawan Timnas Malaysia U-23 di laga pembuka Piala AFF U-23 2023. Mereka khawatir Ramadhan Sananta akan tampil menggila demi membawa Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan.

Diketahui, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, sebenarnya tidak membawa kekuatan terbaik di Piala AFF U-23 2023. Meski begitu, beberapa pemain yang memiliki andil meraih medali emas SEA Games 2023 dibawa Shin Tae-yong ke Piala AFF U-23 2023.

Ramadhan Sananta

Salah satunya adalah Ramadhan Sananta. Striker asal Persis Solo itu terbukti tajam sejauh ini, baik di level tim nasional maupun liga. Ketajaman pemain berusia 20 tahun itu membuat khawatir salah satu media Malaysia.

Timnas Indonesia U-23

“Kehadiran bahan peledak beracun Timnas Indonesia U-23, Ramadhan Sananta, menjadi perbincangan. Bintang muda berusia 21 tahun itu menjadi sorotan dengan catatan golnya yang luar biasa yang tentunya akan membayangi laga kali ini,” bunyi pernyataan dari Makan Bola, Jumat (18/8/2023).

Halaman:
1 2
      

