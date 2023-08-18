Breaking News: Timnas Indonesia U-23 Dipastikan Lakoni Piala AFF U-23 2023 dengan 21 Pemain, Komang Teguh dan Titan Agung Dipulangkan Besok!

Komang Teguh, salah satu pemain Timnas Indonesia U-23 yang dilarang tampil di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-23 dipastikan lakoni Piala AFF U-23 2023 dengan 21 pemain, Komang Teguh dan Titan Agug dipulangkan besok. Kedua pemain Timnas Indonesia U-23 tersebut dilarang tampil karena masih dalam sanksi AFC.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – berangkat ke Thailand dengan 23 pemain. Namun, pihak Timnas Indonesia U-23 mendapatkan peringatan dari AFC.

Tim pelatih Timnas Indonesia U-23 diingatkan untuk tidak memainkan Komang dan Titan. Sebab keduanya masih menjalani sanksi larangan enam pertandingan imbas terlibat kericuhan di final SEA Games 2023 lalu.

Setelah dikomunikasikan dengan AFF, Timnas Indonesia U-23 dipastikan tidak bisa memainkan Komang dan Titan. Keduanya pun terpaksa harus dipulangkan ke klubnya masing-masing.

Manajer Timnas Indonesia U-23, Endri Erawan mengatakan keduanya akan diterbangkan kembali ke tanah air pada Sabtu (19/8/2023). Komang dan Titan pun masih bisa memberi dukungan rekan-rekannya dari tepi lapangan saat Timnas Indonesia U-23 menghadapi Malaysia U-23 pada laga perdana yang berlangsung Jumat (18/8/2023) malam ini.