HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pesepakbola Top Dunia yang Segera Susul Cristiano Ronaldo di Al Nassr, Nomor 1 Sahabat Lionel Messi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |14:59 WIB
3 Pesepakbola Top Dunia yang Segera Susul Cristiano Ronaldo di Al Nassr, Nomor 1 Sahabat Lionel Messi!
Berikut 3 pesepakbola top dunia yang segera susul Cristiano Ronaldo di Al Nassr. (Foto: Instagram/@alnassr)
A
A
A

SEBANYAK 3 pesepakbola top dunia yang segera susul Cristiano Ronaldo di Al Nassr akan diulas Okezone. Cristiano Ronaldo sepertinya mendorong Al Nassr untuk berbelanja pemain lagi, mengingat sang rival seperti Al Ahli dan Al Hilal belum berhenti berbelanja.

Setelah kalah 1-2 dari Al Nassr di final Liga Champions Arab 2023, Al Hilal langsung mendatangkan Neymar Jr. Bahkan selangkah lagi, juara Liga Champions Asia 2022 itu mendaratkan kiper Timnas Maroko yang bersinar di Piala Dunia 2022, Yassine Bounou.

Demi bersaing di jalur juara berbagai kompetisi yang diikuti, Al Nassr diprediksi masih akan berbelanja pemain hingga bursa transfer ditutup. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pesepakbola top dunia yang segera susul Cristiano Ronaldo di Al Nassr:

3. Aymeric Laporte (Manchester City)

Aymeric Laporte

Menurut laporan jurnalis Inggris David Ornstein, Aymeric Laporte mendekat ke Al Nassr. Bek asal Spanyol itu ingin dilepas Manchester City setelah tak masuk ke dalam rencana Josep Guardiola.

Posisi Aymeric Laporte di Manchester City tergeser setelah The Citizens mendaratkan bek RB Leipzig, Josko Grvadiol. Namun, Al Nassr tidak dalam posisi tenang untuk mendapatkan Aymeric Laporte, mengingat yang bersangkutan masuk radar Real Madrid.

Halaman:
1 2
      
