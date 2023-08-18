Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komang Teguh dan Titan Agung Dilarang Tampil untuk Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23, Shin Tae-yong Tetap Dituntut Maksimal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |14:37 WIB
Komang Teguh dan Titan Agung Dilarang Tampil untuk Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23, Shin Tae-yong Tetap Dituntut Maksimal
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong kehilangan dua pemain untuk Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

KOMANG Teguh dan Titan Agung dilarang tampil untuk Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23, Sumardji beri tanggapan bernada pasrah. Ketua Badan Timnas Indonesia (BTN) Sumardji mengatakan bahwa untuk sementara, pelatih Shin Tae-yong harus memaksimalkan pemain yang ada.

Kedua pemain sebelumnya dijatuhi sanksi oleh Federasi Sepakbola Asia (AFC) karena kericuhan dengan ofisial Timnas Thailand U-22 di final SEA Games 2023. Komang dan Titan dilarang bermain enam kali dan denda senilai 1000 dolar AS atau setara RP14 juta.

Timnas Indonesia U-23

Sumardji mengatakan bahwa Shin Tae-yong harus bisa memaksimalkan pemain yang ada untuk saat ini. Hal itu sembari menunggu jawaban dari AFC atas repons dari pihaknya.

"Sementara maksimalkan pemain yang ada sambil menunggu jawaban dari AFC," kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (18/8/2023).

Tanpa diperkuat Komang dan Titan, maka Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – hanya memiliki 21 pemain. Padahal, Timnas Indonesia U-23 seharusnya punya jatah 23 pemain untuk ajang ini.

