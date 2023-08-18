Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bagas Kaffa Bantah Timnas Indonesia U-23 Tak Serius Hadapi Piala AFF U-23 2023: Kami ke Sini Bukan untuk Liburan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |14:10 WIB
Bagas Kaffa Bantah Timnas Indonesia U-23 Tak Serius Hadapi Piala AFF U-23 2023: Kami ke Sini Bukan untuk Liburan!
Bagas Kaffa tegaskan Timnas Indonesia U-23 tak ke Thailand hanya untuk liburan (Foto: PSSI)
A
A
A

BAGAS Kaffa bantah Timnas Indonesia U-23 tak serius hadapi Piala AFF U-23 2023. Pemain Barito Putera tersebut menegaskan bahwa Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – tidak berangkat ke Thailand hanya untuk liburan.

Skuad asuhan Shin Tae-yong bakal memulai kiprahnya di Grup B pada hari Jumat (18/8/2023) malam nanti WIB. Lawan pertama mereka adalah Malaysia U-23 di Stadion Provinsi Rayong, Thailand.

Timnas Indonesia U-23

Pelatih Shin Tae-yong telah mengatakan bahwa dirinya tidak menerapkan target untuk turnamen ini. Namun, itu bukan berarti bahwa Timnas Indonesia U-23 tidak serius menghadapi turnamen ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Bagas Kaffa.

"Tentunya saya sangat siap. Saya rasa semua pemain juga sangat siap menghadapi laga nanti," kata Bagas dilansir dari laman PSSI, Jumat (18/8/2023).

Kemenangan atas Malaysia adalah hal yang wajib direngkuh Timnas Indonesia U-23 agar menjadi juara Grup B dan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Bagas Kaffa pun menegaskan hasratnya untuk meraih yang terbaik karena dirinya tidak ke Thailand hanya untuk liburan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650649/stkip-dan-uin-sunan-gunung-jati-juara-campus-league-2025-regional-jakarta-perjuangan-berlanjut-ke-tingkat-nasional-lch.webp
STKIP dan UIN Sunan Gunung Jati Juara Campus League 2025 Regional Jakarta, Perjuangan Berlanjut ke Tingkat Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/desire_doue_1.jpg
Daftar Peraih Penghargaan Golden Boy dari Masa ke Masa! Doue Terbaru, Tak Ada Nama Ronaldo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement