Bagas Kaffa Bantah Timnas Indonesia U-23 Tak Serius Hadapi Piala AFF U-23 2023: Kami ke Sini Bukan untuk Liburan!

BAGAS Kaffa bantah Timnas Indonesia U-23 tak serius hadapi Piala AFF U-23 2023. Pemain Barito Putera tersebut menegaskan bahwa Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – tidak berangkat ke Thailand hanya untuk liburan.

Skuad asuhan Shin Tae-yong bakal memulai kiprahnya di Grup B pada hari Jumat (18/8/2023) malam nanti WIB. Lawan pertama mereka adalah Malaysia U-23 di Stadion Provinsi Rayong, Thailand.

Pelatih Shin Tae-yong telah mengatakan bahwa dirinya tidak menerapkan target untuk turnamen ini. Namun, itu bukan berarti bahwa Timnas Indonesia U-23 tidak serius menghadapi turnamen ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Bagas Kaffa.

"Tentunya saya sangat siap. Saya rasa semua pemain juga sangat siap menghadapi laga nanti," kata Bagas dilansir dari laman PSSI, Jumat (18/8/2023).

Kemenangan atas Malaysia adalah hal yang wajib direngkuh Timnas Indonesia U-23 agar menjadi juara Grup B dan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Bagas Kaffa pun menegaskan hasratnya untuk meraih yang terbaik karena dirinya tidak ke Thailand hanya untuk liburan.