Timnas Indonesia U-23 Dijagokan Menang atas Timnas Malaysia U-23 di Laga Pembuka Grup B Piala AFF U-23 2023

PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni, menilai peluang Timnas Indonesia U-23 menggilas Timnas Malaysia U-23 di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023 yang berlangsung di Thailand pada Jumat, (18/8/2023) sangat besar.

Dalam pandangan Bung Kus –panggilan Mohamad Kusnaeni, Piala AFF U-23 2023 dijadikan banyak negara hanya sebagai target antara. Mereka menganggap Piala AFF U-23 2023 bukan sebagai prioritas dan menjadikan ajang ini sebagai agenda pemanasan sebelum turun di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Karena itu, tim-tim yang turun di turnamen ini tidak menurunkan skuad terbaiknya. Hal itu termasuk Timnas Indonesia U-23 yang tidak diperkuat banyak pemain andalannya seperti Rizky Ridho, Witan Sulaeman dan lain-lain.

“Saya sih melihat peluangnya sangat besar lah Indonesia bisa menang lawan Malaysia di pertandingan nanti malam,” kata Bung Kus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (18/8/2023).

“Piala AFF U-23, bagi sebagian negara bukan prioritas karena berlangsung di masing-masing kompetisi negara, kemudian dalam jangka waktu singkat juga ada kualifikasi AFC, jadi bagi banyak negara di Asia Tenggara AFF U-23 itu lebih merupakan bagian dari persiapan kualifikasi itu,” lanjutnya.

Selain karena bukan agenda FIFA, Piala AFF U-23 2023 bergulir ketika kompetisi tengah berjalan. Alhasil, banyak pemain bintang yang absen di ajang ini.