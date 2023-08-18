Timnas Indonesia U-23 Pantang Remehkan Malaysia, Beckham Putra: Mereka Main Bagus!

RAYONG - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Beckham Putra memastikan pasukannya tak menganggap remeh Malaysia jelang kedua tim bentrok di laga perdana Grup B Piala AFF U-23 2023. Pasalnya Beckham menilai Malaysia dapat bermain bagus, seperti yang terlihat di SEA Games 2023 Kamboja lalu.

Ya, seperti yang diketahui Timnas Indonesia U-23 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U-23 2023 dengan melawan Malaysia. Berstatus juara SEA Games 2023, skuad Garuda Muda diunggulkan untuk menang karena Malaysia saja di SEA Games 2023 tak berhasil lolos fase grup.

Kendati demikian, menurut Beckham justru Malaysia bermain baik kala tampil di SEA Games 2023. Hanya saja Malaysia berada segrup dengan Vietnam dan Thailand, yang membuat Malaysia akhirnya gagal lolos fase grup.

Jadi, bukan berarti saat ini Malaysia U-23 tidak hebat. Karena itu pula Beckham dan kawan-kawan akan bermain total saat melawan Malaysia U-23 nanti, Jumat (18/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Beckham Putra sudah mengingatkan rekan setimnya tuntuk idak boleh memandang Harimau Muda -julukan Malaysia U-23- dengan sebelah mata. Sebab ia yakin Malaysia U-23 bakal memberikan perlawanan ketat buat Timnas Indonesia U-23.

"Kami harus mewaspadai semua pemain Malaysia," ucap Beckham Putra dilansir dari laman Persib, Jumat (18/8/2023)