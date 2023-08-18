Tak Hanya Sekadar untuk Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Ungkap Rencana Besar Terkait Seleksi Timnas Indonesia U-17

JAKARTA - PSSI telah melakukan seleksi di beberapa kota untuk menyaring para pemain muda terbaik agar bisa membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Namun, ternyata tak hanya sampai situ saja, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir juga memiliki ambisi besar terkait para pemain Timnas Indonesia U-17 tersebut.

Ya, PSSI telah menggelar seleksi ketat dalam mencari bintang Timnas Indonesia U-17. Rencana awalnya seleksi itu agar bisa memperkuat Garuda Asia untuk Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023.

Tentunya Erick Thohir tak mau Timnas Indonesia U-17 hanya sekadar tim pelengkap saja di Piala Dunia U-17 2023. Ia mau Timnas Indonesia U017 dapat berbicara banyak dalam pesta sepak bola dunia. Jadi, seleksi pemain yang telah dilakukan dengan sangat selektif.

"Target kami menyeleksi Timnas Indonesia U-17 bukan sebatas level Asia Tenggara atau Asia, tetapi dunia," tegas Erick Thohir dilansir dari Instagram pribadinya @erickthohir, Jumat (18/8/2023).

Tim asuhan Bima Sakti itu pun akan melakukan pemusatan latihan (TC) lanjutan di Jerman. Itu agar kualitas bermain tim tersebut makin meningkat untuk Piala Dunia U-17.