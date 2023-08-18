Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-23 Punya Peluang Kalahkan Malaysia U-23 hingga Rebut Gelar Juara Piala AFF U-23 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |12:12 WIB
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-23 Punya Peluang Kalahkan Malaysia U-23 hingga Rebut Gelar Juara Piala AFF U-23 2023
Timnas Indonesia U-23 siap tempur di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha Vn, menyebut Timnas Indonesia U-23 punya peluang kalahkan Malaysia U-23 hingga rebut gelar juara Piala AFF U-23 2023. Soha Vn menilai skuad Garuda Muda memiliki banyak pemain muda yang berkualitas sehingga dianggap sebagai kandidat kuat juara di ajang tersebut.

"(Timnas) Indonesia U-23 memiliki peluang besar untuk mengalahkan Malaysia, Laos U-23 juga mampu merebut semua 3 poin melawan Filipina di laga pembuka turnamen Asia Tenggara (Piala AFF U-23)," tulis laporan Soha Vn, dikutip Jumat (18/8/2023).

Timnas Indonesia U-23

"Dibanding SEA Games ke-32, kedua tim mengalami perubahan besar dalam kekuatannya, terutama Indonesia. Namun, tim besutan pelatih Shin Tae-yong itu masih lebih diapresiasi ketimbang lawannya (Malaysia). Bersama dengan Vietnam U-23 dan tuan rumah Thailand, Indonesia juga dianggap sebagai kandidat juara," tambah media Vietnam itu.

Sejatinya, Soha Vn membuat pernyataan tersebut untuk membuat prediksi antara dua pertandingan seru Piala AFF U-23 2023 yang akan terjadi hari ini, Jumat (18/8/2023). Filipina U-23 dan Laos U-23 lebih dulu saling berhadapan pada matchday pertama fase Grup C Piala AFF U-23 2023 pukul 16.00 WIB.

Beberapa jam kemudian, akan ada pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu, yakni Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di matchday pertama Grup B. Laga panas tersebut akan tersaji di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada hari ini, Jumat (18/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Sementara itu, alasan Soha Vn menyebut skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- berpeluang mengalahkan Malaysia U-23 karena diperkuat empat pemain muda yang pernah membela Timnas Indonesia senior. Mereka adalah Ernando Ari, Muhammad Ferarri, Alfeandra Dewangga, dan Ramadhan Sananta.

