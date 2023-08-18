Gara-Gara Ingin Langgengkan Cristiano Ronaldo Jadi Top Skor Liga Champions Sepanjang Masa, Alasan PSSI-nya Arab Saudi Negosiasi ke UEFA?

GARA-gara ingin langgengkan status Cristiano Ronaldo sebagai top skor Liga Champions sepanjang masa, jadi alasan PSSI-nya Arab Saudi negosiasi ke UEFA? PSSI-nya Arab Saudi atau SAFF gencar diberitakan meminta kepada Konfederasi Sepakbola Eropa (UEFA) agar ada satu klub mereka yang ambil bagian di Liga Champions 2024-2025.

Menurut jurnalis Corriere dello Sport, Marota, permintaan muncul karena Liga Champions 2024-2025 berganti format dan jumlah tim yang tampil pun bertambah, dari yang awalnya 32 menjadi 36 tim.

(Salah satu dari Al Hilal dan Al Nassr berpotensi main di Liga Champions 2024-2025)

“Rumor beredar di markas Federasi Sepakbola Arab Saudi di Riyadh dan di kantor tempat para manajer dari klub-klub terhebat dunia bekerja, kubu Arab ingin bermain di Liga Champions Eropa,” tulis Marota dalam artikelnya di Corriere dello Sport, dikutip Okezone pada Jumat (18/8/2023).

“Dalam beberapa bulan, mereka bisa mengajukan permintaan spesifik kepada UEFA, yaitu untuk memiliki akses ‘wild card’ untuk turnamen dengan format baru pada musim 2024-2025,” tambah laporan tersebut.

Nantinya, juara Liga Arab Saudi 2023-2024 yang bakal diendorse SAFF untuk ambil bagian di Liga Champions 2024-2025. Lantas, jika kabar di atas benar adanya, apakah ini sebagai bentuk terima kasih SAFF kepada Cristiano Ronaldo yang berhasil menaikkan citra sepakbola mereka?

Cristiano Ronaldo menjadi magnet bagi pesepakbola top lain untuk melanjutkan karier di Arab Saudi. Setelah Cristiano Ronaldo gabung Al Nassr pada 31 Desember 2022, banyak pesepakbola yang memilih berkarier di Arab Saudi.

Beberapa pesepakbola top di antaranya adalah Karim Benzema (Al Ittihad), NGolo Kante (Al Ittihad), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Riyad Mahrez hingga pemain termahal di dunia, Neymar Jr (Al Hilal).