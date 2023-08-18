Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia di Piala AFF U-23 2023, Beckham Putra Beberkan Kondisi Skuad Garuda Muda

RAYONG – Gelandang Timnas Indonesia U-23, Beckham Putra, membeberkan kondisi timnya jelang melawan Malaysia di laga perdana Piala AFF U-23 2023. Dia pun mengatakan bawa para pemain di skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- kini makin kompak.

Dalam skuad kali ini terdapat nama-nama baru seperti Nuri Agus, Salim Akbar Tuharea, Esal Sahrul, dan Muhammad Ragil. Beckham mengatakan kehadiran wajah-wajah baru ini tidak menjadi masalah, karena nyatanya tim kian kompak jelang bentrokan melawan Malaysia.

"Kami makin kompak. Semoga (para pemain) ini bisa membantu tim menjadi lebih baik," ujar Beckham, dikutip dari situs resmi PSSI, Jumat (18/8/2023).

Beckham juga mengatakan dalam kondisi yang sangat baik untuk menghadapi Malaysia. Mengingat, dia merupakan bermain reguler bersama Persib Bandung di Liga 1 2023-2024.