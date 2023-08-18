Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Kontroversi yang Terjadi di Piala AFF Sebelum Kasus Komang Teguh dan Titan Agung, Nomor 1 Ulah Suporter Malaysia Buat Timnas Indonesia Kalah!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:40 WIB
5 Kontroversi yang Terjadi di Piala AFF Sebelum Kasus Komang Teguh dan Titan Agung, Nomor 1 Ulah Suporter Malaysia Buat Timnas Indonesia Kalah!
5 Kontroversi yang Terjadi di Piala AFF Sebelum Kasus Komang Teguh dan Titan Agung. (Foto: AFF)
A
A
A

SEBANYAK 5 kontroversi yang terjadi di Piala AFF sebelum kasus Komang Teguh dan Titan Agung akan dibahas Okezone. Dari kelima kasus kontroversial tersebut, salah satu di antaranya gara-gara ulah suporter Malaysia yang membuat Timnas Indonesia pada akhirnya kalah!

Sekadar diketahui, Komang dan Titan terlibat kericuhan dengan pemain dan ofisial Timnas Thailand U-22 saat membela Timnas Indonesia U-22 di final SEA Games 2023. AFC pun menjatuhi sanksi larangan bermain sebanyak enam laga dan denda sebesar 1000 Dollar AS atau setara Rp14 juta.

Awalnya, AFC memberlakukan sanksi itu hanya pada pertandingan resmi FIFA saja. Berhubung Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA, PSSI pun menyertakan Komang dan Titan ke skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023.

Namun belakangan ini, beredar kabar PSSI mendapati surat peringatan dari AFC terkait Komang Teguh dan Titan Agung jelang Piala AFF U-23 2023. Kedua pemain tersebut pun terancam tidak bisa dimainkan di ajang yang digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Jika pada akhirnya Komang dan Titan ternyata tidak diizinkan tampil di Piala AFF U-23 2023, keputusan AFC tersebut cukup kontroversial. Namun jauh sebelum kasus ini, sudah ada banyak hal kontroversial di sepanjang gelaran Piala AFF.

Berikut 5 Kontroversi yang Terjadi di Piala AFF Sebelum Kasus Komang Teguh dan Titan Agung:

5. Kartu Merah Terbanyak Untuk Myanmar (Piala AFF 2004)

Timnas Myanmar di Piala AFF 2004

Timnas Myanmar berhasil lolos ke semifinal Piala AFF 2004. Namun, perjalanan Myanmar untuk melaju ke partai puncak harus pupus setelah dikalahkan 2-4 oleh Singapura di Stadion Nasional Singapura.

Myanmar yang sempat memimpin pertandingan 2-0 harus rela menelan kekalahan 2-4. Hal ini dikarenakan tiga pemain Myanmar mendapat kartu merah yakni Yan Paing, Zaw Lynn Tun, dan Moe Kyaw. Myanmar akhirnya gagal lolos ke partai final setelah kalah agregat 5-8 dari Singapura.

