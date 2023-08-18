Cristiano Ronaldo Siap Meledak Bareng Al Nassr, Roberto Firmino Mulai Absen di Liga Arab Saudi 2023-2024

CRISTIANO Ronaldo siap meledak, Roberto Firmino mulai absen di Liga Arab Saudi 2023-2024. Sekadar diketahui, Cristiano Ronaldo akan memimpin skuad Al Nassr kontra Al Taawoun di pekan kedua Liga Arab Saudi 2023-2024 yang berlangsung pada Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 01.00 WIB.

CR7 –julukan Cristiano Ronaldo– sebelumnya absen saat Al Nassr kalah 1-2 dari Al Ettifaq di pekan pembuka Liga Arab Saudi 2023-2024, Selasa 15 Agustus 2023 dini hari WIB. Pesepakbola 38 tahun itu absen karena mengalami cedera ringan saat Al Nassr menang 2-1 atas Al Hilal di final Liga Champions Arab 2023, Minggu 13 Agustus 2023 dini hari WIB.

(Cristiano Ronaldo siap menggila di laga Al Nassr vs Al Taawoun)

Karena absen di laga perdana, Cristiano Ronaldo langsung tertinggal dalam perburuan gelar top skor Liga Arab Saudi 2023-2024. Cristiano Ronaldo terpaut tiga gol dari top skor sementara yang dipegang Roberto Firmino (Al Hilal) dan Malcom (Al Hilal).

Namun, dini hari nanti, Cristiano Ronaldo berpeluang mendekati atau bahkan menyamai perolehan gol dua nama di atas. Cristinao Ronaldo memiliki modal untuk mengoyak jala gawang Al Taawoun dini hari nanti.

Musim lalu saat Al Nassr menang 2-1 atas Al Taawoun, Cristiano Ronaldo mengemas dua assist. Ditambah lagi, Cristiano Ronaldo dalam kepercayaan diri tinggi karena baru-baru ini keluar sebagai top skor Liga Champions Arab 2023.

Terlepas dari itu, Roberto Firmino gagal menambah pundi-pundi golnya di pekan kedua Liga Arab Saudi 2023-2024 yang berlangsung dini hari tadi. Saat Al Ahli menang 3-1 atas Al Khaleej, tidak ada nama Roberto Firmino di daftar pencetak gol.