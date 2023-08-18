Ini Target Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

DATANG dengan skuad seadanya ke Thailand, ternyata ini target Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023.

Seperti yang telah diketahui bersama, Shin Tae-yong kesulitan untuk mengumpulkan pemain yang dibutuhkannya untuk Timnas Indonesia U-23. Beberapa pemain seperti Rizky Ridho, Dzaky Asraf dan Fajar Faturrahman terpaksa dicoret karena ditahan oleh timnya.

Kemudian Adi Satriyo juga terpaksa diganti lantaran harus istirahat panjang akibat sakit diare dan tifus. Ditambah lagi, adanya peringatan dari AFC bahwa Komang Teguh dan Titan Agung memiliki sanksi larangan 6 kali bermain bersama Timnas Indonesia.

Melihat kondisi skuad Garuda yang cukup pincang dengan adanya masalah ini, Shin Tae-yong dengan jujur mengatakan bahwa dirinya datang dengan persiapan kurang yang maksimal. Hal ini disampaikan oleh pelatih asal Korea Selatan itu dalam konferensi pers menjelang pertandingan menghadapi Malaysia.

"Sejujurnya dalam persiapan, kami belum terlalu baik. Tidak hanya untuk kami, tapi juga berlaku untuk semua tim yang ada disini. Indonesia, Timor Leste, Malaysia dan saya rasa Thailand juga merasakan hal yang sama," ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang pertandingan Indonesia vs Malaysia, Jumat (18/8/2023).

"Saya mengatakan hal ini karena liga di setiap negara sedang berjalan. Jadi saya sebagai pelatih Timnas Indonesia tidak dapat membawa seluruh pemain yang saya inginkan,” tambahnya.

"Banyak pemain yang telah bermain dengan temannya sehingga saya tidak dapat membawanya kesini. Jadi menurut saya, secara keseluruhan turnamen ini tidak lebih dari sebatas turnamen persahabatan," jelas Shin Tae-yong.