Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Target Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:04 WIB
Ini Target Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: Instagran/shintaeyong7777)
A
A
A

DATANG dengan skuad seadanya ke Thailand, ternyata ini target Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023.

Seperti yang telah diketahui bersama, Shin Tae-yong kesulitan untuk mengumpulkan pemain yang dibutuhkannya untuk Timnas Indonesia U-23. Beberapa pemain seperti Rizky Ridho, Dzaky Asraf dan Fajar Faturrahman terpaksa dicoret karena ditahan oleh timnya.

Kemudian Adi Satriyo juga terpaksa diganti lantaran harus istirahat panjang akibat sakit diare dan tifus. Ditambah lagi, adanya peringatan dari AFC bahwa Komang Teguh dan Titan Agung memiliki sanksi larangan 6 kali bermain bersama Timnas Indonesia.

Melihat kondisi skuad Garuda yang cukup pincang dengan adanya masalah ini, Shin Tae-yong dengan jujur mengatakan bahwa dirinya datang dengan persiapan kurang yang maksimal. Hal ini disampaikan oleh pelatih asal Korea Selatan itu dalam konferensi pers menjelang pertandingan menghadapi Malaysia.

Timnas Indonesia U-23

"Sejujurnya dalam persiapan, kami belum terlalu baik. Tidak hanya untuk kami, tapi juga berlaku untuk semua tim yang ada disini. Indonesia, Timor Leste, Malaysia dan saya rasa Thailand juga merasakan hal yang sama," ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang pertandingan Indonesia vs Malaysia, Jumat (18/8/2023).

"Saya mengatakan hal ini karena liga di setiap negara sedang berjalan. Jadi saya sebagai pelatih Timnas Indonesia tidak dapat membawa seluruh pemain yang saya inginkan,” tambahnya.

"Banyak pemain yang telah bermain dengan temannya sehingga saya tidak dapat membawanya kesini. Jadi menurut saya, secara keseluruhan turnamen ini tidak lebih dari sebatas turnamen persahabatan," jelas Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650705/kepala-badan-tim-nasional-optimistis-futsal-indonesia-moncer-di-sea-games-2025-yin.webp
Kepala Badan Tim Nasional Optimistis Futsal Indonesia Moncer di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/20/dusan_vlahovic.jpg
Siapa Pengganti Dusan Vlahovic? Juventus Ubah Taktik usai sang Mesin Gol Cedera Panjang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement