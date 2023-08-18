Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Wonderkid Timnas Malaysia Dilirik Klub Jepang dan Korea Selatan, Safee Sali Justru Sarankan Jangan Pindah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |10:48 WIB
2 Wonderkid Timnas Malaysia Dilirik Klub Jepang dan Korea Selatan, Safee Sali Justru Sarankan Jangan Pindah
Pemain Timnas Malaysia, Arif Aiman. (Foto: Instagram/ariifaiman42)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Dua wonderkid Tim Nasional (Timnas) Malaysia, Arif Aiman dan Faisal Hakim dikabarkan tengah dilirik klub dari Korea Selatan dan Jepang. Melihat kabar tersebut, legenda Timnas Malaysia, Safee Sali mengaku senang, namun ia justru meminta keputusan itu dipikirkan baik-baik.

Sebab bagi Safee Sali lebih baik bertahan di Liga Super Malaysia dan bertahan demi menit bermain yang banyak serta masuk starting line-up, ketimbang pindah ke Korea Selatan atau Jepang hanya untuk jadi penghangat bangku cadangan.

Jadi, bisa dikatakan saran Safee Sali kepada Arif Aiman dan Faisal Halim jangan pindah ke luar negeri jika tak ada jaminan menit bermain. Namun, tentu jika klub yang tertarik menjanjikan menit bermain, maka tidak ada salahnya mengambil pekerjaan di luar negeri tersebut.

Untuk yang belum tahu, saat ini Arif Aiman masih membela Johor Darul Takzim (JDT). Sementara itu, Faisal Halim masih memperkuat Selangor FC dalam Liga Super Malaysia.

Arif Aiman

Rumornya, Aiman tengah diminati oleh salah satu klub di Liga Jepang, yakni Kashiwa Reysol. Sementara itu, Faisal Halim dikabarkan dibidik klub Korea Selatan Suwon Samsung.

Safee mengatakan kedua pemain itu harus mendapatkan jaminan di klub barunya nanti mendapatkan jam terbang yang banyak. Hal itu untuk meningkatkan performa Aiman dan Faisal

