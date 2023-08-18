Jadi Sorotan, Kiper Timnas Brunei U-23 Lakukan Blunder Kocak saat Dibantai Kamboja 0-5 di Piala AFF U-23 2023

KIPER Timnas Brunei Darussalam U-23, Jefri Syafiq, tengah ramai disorot. Penyebabnya, dia baru saja melakukan blunder kocak kala melawan Timnas Kamboja U-23 di Piala AFF U-23 2023.

Ya, Timnas Brunei Darussalam U-23 sudah memulai perjalanannya di Piala AFF U-23 2023. Mereka melawan Kamboja di laga perdana Grup A.

Dalam laga yang berlangsung di Stadion PTT, Rayong, pada Kamis 17 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB itu, Brunei Darussalam kena bantai Kamboja dengan skor telak 0-5. Salah satu gol Kamboja tercipta akibat blunder Jefri Syafiq.

Aksi blunder kocak Jefri Syafiq ini tepatnya terjadi di awal babak pertama. Pada menit ke-9, Jefri Syafiq harus bekerja keras mengamankan gawangnya karena pemain Kamboja, Sa Ty, melancarkan serangan berbahaya.

Jefri Syafiq berusaha menangkap bola hasil tendangan keras Sa Ty dari luar kotak penalti. Tetapi, antisipasi yang dilakukan pemain berusia 21 tahun itu tidak sempurna. Bola terlepas usai ditepis olehnya.

Apesnya, bola itu kemudian malah terkena kaki Jefri Syafiq. Dia pun lalu menyentuhnya hingga bola malah justru bersarang ke gawangnya sendiri.