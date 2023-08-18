Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sindiran Media Vietnam soal Timnas Indonesia U-23 Bawa 2 Pemain Terlarang ke Piala AFF U-23 2023 Jadi Sorotan AFC, Shin Tae-yong Buat Keputusan?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |10:11 WIB
Sindiran Media Vietnam soal Timnas Indonesia U-23 Bawa 2 Pemain Terlarang ke Piala AFF U-23 2023 Jadi Sorotan AFC, Shin Tae-yong Buat Keputusan?
Komang Teguh (4), satu pemain yang dilarang AFC untuk tampil di 6 pertandingan Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@komangteguh4)
SINDIRAN media Vietnam, The Thao 247, soal Timnas Indonesia U-23 yang membawa 2 pemain terlarang ke Piala AFF U-23 2023 menjadi sorotan AFC. Apakah ini membuat pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, segera mencoret dua pemain tersebut dari skuad Garuda Muda di Piala AFF U-23 2023?

“Timnas Indonesia U-23 membawa pemain terlarang ke Piala AFF U-23 2023,” tulis The Thao 247 pada medio minggu lalu atau Jumat, 11 Agustus 2023.

Komang Teguh

(Komang Teguh dilarang main oleh AFC di enam pertandingan)

“Dalam daftar (pemanggilan pemain), ada nama bek Komang Teguh. Pemain itu salah satu penerima denda dari AFC karena keributan di final SEA Games 2023. AFC melarang Teguh bermain 6 pertandingan,” tegas The Thao 247.,

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong membawa 23 pemain ke Piala AFF U-23 2023. Dari 23 nama yang dibawa, terselip nama Komang Teguh dan Titan Agung.

Dua pemain ini mendapat sorotan karena sebelumnya dihukum Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) yakni larangan tampil di enam pertandingan, imbas keributan di final sepakbola SEA Games 2023. PSSI sendiri sudah menerima hukuman tersebut dan mengira Komang Teguh dan Titan Agung tetap bisa disertakan ke Piala AFF U-23 2023.

PSSI membawa Komang Teguh dan Titan Agung karena mengira keduanya hanya dilarang tampil di laga uji coba. Sementara itu dalam pandangan PSSI, Piala AFF U-23 2023 tidak masuk ke dalam ranah uji coba.

