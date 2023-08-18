Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Ramadhan Sananta Bantu Garuda Muda Pesta Gol?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |09:41 WIB
Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Ramadhan Sananta Bantu Garuda Muda Pesta Gol?
Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI susunan pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone. Sesuai jadwal, laga panas yang penuh gengsi tersebut bakal tersaji di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, pada Jumat (18/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 wajib meraih kemenangan atas Malaysia U-23 jika ingin finis sebagai juara Grup B. Hal itu perlu dilakukan, karena hanya juara grup dari masing-masing grup (A, B, C) yang lolos otomatis ke semifinal, plus satu runner-up terbaik dari tiga grup yang ada.

Timnas Indonesia U-23

Jika bisa mengalahkan Malaysia U-23, Timnas Indonesia U-23 hampir pasti lolos ke fase semifinal sebagai juara grup. Pasalnya, tim penghuni Grup B lainnya yakni Timor Leste U-23 di atas kertas dapat dikalahkan pasukan Shin Tae-yong.

Skuad Timnas Indonesia U-23 sudah melakukan latihan di Thailand sejak Selasa 15 Agustus 2023 ldi Nonglalok Stadium, Rayong. Setelah menggenjot anak asuhnya, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memastikan Ramadhan Sananta dan kawan-kawan siap meladeni perlawanan Malaysia U-23 meski tak diperkuat sejumlah pemain inti.

"Persiapan kami sangat baik. Kami sudah siap menghadapi Malaysia dan Timor Leste. Saya tidak bisa membawa banyak pemain inti yang bermain di Liga Indonesia. Jadi, banyak pemain pemain baru di sini," ungkap Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI.

Laga ini akan menjadi sangat spesial buat Timnas Indonesia U-23 karena digelar sehari setelah perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Tak ayal jika pasukan Shin Tae-yong itu bertekad mempersembahkan kado terindah berupa kemenangan.

Lantas, seperti apa susunan pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023? Pelatih asal Korea Selatan ini diprediksi akan menerapkan formasi 4-3-3 dengan menurunkan pemain mayoritas jebolan SEA Games 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/51/1650409/live-di-gtv-dukung-perjuangan-garuda-muda-pertahankan-emas-sea-games-2025-mfg.webp
Live di GTV, Dukung Perjuangan Garuda Muda Pertahankan Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/08/07/atlet_panjat_tebing_indonesia_rahmad_adi_mulyono.jpg
Panjat Tebing Indonesia Targetkan 3 Emas di SEA Games 2025, Nomor Speed Jadi Andalan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement