Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Ramadhan Sananta Bantu Garuda Muda Pesta Gol?

PREDIKSI susunan pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone. Sesuai jadwal, laga panas yang penuh gengsi tersebut bakal tersaji di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, pada Jumat (18/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 wajib meraih kemenangan atas Malaysia U-23 jika ingin finis sebagai juara Grup B. Hal itu perlu dilakukan, karena hanya juara grup dari masing-masing grup (A, B, C) yang lolos otomatis ke semifinal, plus satu runner-up terbaik dari tiga grup yang ada.

Jika bisa mengalahkan Malaysia U-23, Timnas Indonesia U-23 hampir pasti lolos ke fase semifinal sebagai juara grup. Pasalnya, tim penghuni Grup B lainnya yakni Timor Leste U-23 di atas kertas dapat dikalahkan pasukan Shin Tae-yong.

Skuad Timnas Indonesia U-23 sudah melakukan latihan di Thailand sejak Selasa 15 Agustus 2023 ldi Nonglalok Stadium, Rayong. Setelah menggenjot anak asuhnya, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memastikan Ramadhan Sananta dan kawan-kawan siap meladeni perlawanan Malaysia U-23 meski tak diperkuat sejumlah pemain inti.

"Persiapan kami sangat baik. Kami sudah siap menghadapi Malaysia dan Timor Leste. Saya tidak bisa membawa banyak pemain inti yang bermain di Liga Indonesia. Jadi, banyak pemain pemain baru di sini," ungkap Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI.

Laga ini akan menjadi sangat spesial buat Timnas Indonesia U-23 karena digelar sehari setelah perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Tak ayal jika pasukan Shin Tae-yong itu bertekad mempersembahkan kado terindah berupa kemenangan.

Lantas, seperti apa susunan pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023? Pelatih asal Korea Selatan ini diprediksi akan menerapkan formasi 4-3-3 dengan menurunkan pemain mayoritas jebolan SEA Games 2023.