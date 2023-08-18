Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Ogah Pusingkan Kekuatan Thailand atau Vietnam di Piala AFF U-23 2023: Saya Tidak Ada Waktu!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |09:40 WIB
PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, ogah memusingkan kekuatan tim-tim lawan di Piala AFF U-23 2023. Utamana, seperti Thailand dan Vietnam yang difavoritkan juara.

Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa fokusnya kini sepenuhnya tertuju kepada timnya saja. Alhasil, Shin Tae-yong tak punya waktu untuk memikirkan tim lain.

Timnas Indonesia U-23

"Saya tidak punya banyak waktu untuk meneliti tim-tim peserta turnamen (Piala AFF U-23 2023), termasuk Thailand atau Vietnam,” ujar Shin Tae-yong, dikutip dari The Thao 247, Jumat (18/8/2023).

“Tujuan kami bukan prestasi, tapi mencari pemain baru, sekaligus mempromosikan perkembangan sepakbola usia muda di Asia Tenggara," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
