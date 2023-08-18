Prediksi Skor Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Menang Telak, Garuda Muda?

PREDIKSI skor Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan bersua Timnas Malaysia U-23 di laga pembuka Grup B Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada Jumat, (18/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memiliki catatan bagus tiap kali bersua Malaysia. Pertemuan pertama antara Shin Tae-yong dengan Malaysia tersaji di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2020.

Bermain di Singapura, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menggilas Malaysia 4-1. Pertemuan kedua tersaji di perebutan medali perunggu SEA Games 2021 yang berlangsung di Vietnam.

Setelah skor sama kuat 1-1 di waktu normal, Timnas Indonesia U-23 menang adu penalti atas Malaysia U-23. Karena itu, Shin Tae-yong sangat percaya diri jelang mengarungi laga ini, plus kontra Timor Leste U-23 yang digelar pada Minggu, 20 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

"Persiapan kami sangat baik. Kami sudah siap menghadapi Malaysia dan Timor Leste. Saya tidak bisa membawa banyak pemain inti yang bermain di Liga Indonesia. Jadi, banyak pemain pemain baru di sini," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga, mengutip dari laman resmi PSSI, Jumat (18/8/2023).

Sementara itu, gelandang Timnas Indonesia U-23, Beckham Putra, memastikan ia dan rekan-rekannya dalam kondisi bugar. Sebab, Piala AFF U-23 2023 digelar ketika Liga 1 2023-2024 sedang bergulir, sehingga fisik dan stamina para pemain Timnas Indonesia U-23 sangat terjaga.