Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Duel bergengsi pada matchday pertama Grup B tersebut bakal dihelat di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Skuad Timnas Indonesia U-23 sudah melakukan latihan sejak Selasa 15 Agustus 2023 lalu di Nonglalok Stadium, Rayong, Thailand. Latihan tersebut sebagai persiapan Ramadhan Sananta cs menghadapi Malaysia dan Timor Leste di fase Grup B Piala AFF U-23 2023.

Setelah menggenjot anak asuhnya latihan empat hari di Thailand, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, buka suara. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- sudah siap untuk menaklukkan Malaysia U-23 di laga nanti.

"Persiapan kami sangat baik. Kami sudah siap menghadapi Malaysia dan Timor Leste. Saya tidak bisa membawa banyak pemain inti yang bermain di Liga Indonesia. Jadi, banyak pemain pemain baru di sini," beber Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI.

Pelatih asal Korea Selatan ini diprediksi akan menurunkan pemain yang hampir sama dengan SEA Games 2023 meski tak diperkuat sejumlah pemain intinya. Shin Tae-yong kemungkinan bakal menurunkan Ernando Ari di sektor penjaga gawang.

Sebab, kiper Persebaya Surabaya itu menjadi pilihan utama di Timnas Indonesia senior saat menghadapi Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Bek tengah diprediksi bakal ditempati Kadek Arel dan Muhammad Ferarri, lalu Frengky Missa di bek kiri, serta Bagas Kaffa di kanan.