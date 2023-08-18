Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Tidak Ada Cristiano Ronaldo, Lionel Messi Anggap Ballon dOr Tak Penting Lagi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |08:59 WIB
Gara-Gara Tidak Ada Cristiano Ronaldo, Lionel Messi Anggap Ballon dOr Tak Penting Lagi
Lionel Messi telah memiliki tujuh trofi Ballon dOr. (Foto: Media France Football)
A
A
A

PANDANGAN Lionel Messi terhadap gelar pemain terbaik dunia ratau Ballon dOr kini telah berubah drastis. Ia mengaku sudah tidak terlalu me-spesialkan trofi individu tersebut seperti dulu lagi, terutama ketika masih bersaing dengan rival abadinya, Cristiano Ronaldo.

Menurut pemaparan Messi, Ballon dOr memang dianggap penting sebagai bukti bahwa pesepakbola tersebut adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Namun, sejatinya sejak awal ia tak terlalu peduli dengan hal tersebut.

Bagi Messi, hal yang terpenting adalah dapat membantu tim yang dibelanya juara. Sebab ia merasa penhargaan secara tim jauh lebih baik dari trofi individu.

Pemain yang kini memperkuat Inter Miami di Liga Amerika Serikat (MLS) itu pun mengaku sudah tidak terlalu memikirkan Ballon dOr usai menjuarai Piala Dunia 2022. Menurut Messi, penghargaan Piala Dunia yang diraihnya bersama Timnas Argentina telah menjadi puncak dari kariernya.

Kini, Messi hanya ingin menikmati masa-masa sebelum pensiun. Meski di 2023 ini ia kembali dijagokan untuk merebut Ballon dO 2023, Messi mengaku tak terlalu memikirkannya.

Cristiano Ronaldo

Messi bahkan mengaku akan biasa saja jika gagal menjuarai Ballon dOr 2023. Ia pun mengaku amat beruntung karena bisa meraih target yang ia ingin selama berkarier.

“Saya telah mengatakannya berkali-kali, Ballon dOr sangat penting karena pengakuan di level individu, tetapi saya tidak pernah menganggapnya penting. Bagi saya yang terpenting adalah selalu penghargaan di level grup,” kata Messi dikutip dari Mirrors, Jumat (18/8/2023).

Halaman:
1 2
      
