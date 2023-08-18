Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Salahkan PSSI hingga Pemain Timnas Indonesia U-23 Komang Teguh dan Titan Agung Ditegur AFC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |08:27 WIB
Media Malaysia Salahkan PSSI hingga Pemain Timnas Indonesia U-23 Komang Teguh dan Titan Agung Ditegur AFC
Pemain Timnas Indonesia U-23, Komang Teguh terancam dicoret dari Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola ikut menyoroti teguran yang diberikan oleh Federasi Sepakbola Asia (AFC) kepada PSSI terkait dibawanya Komang Teguh dan Titan Agung ke Piala AFF U-23 2023. Menurut Makan Bola, teguran itu terjadi karena kesalahan PSSI yang tidak mengecek dengan baik apakah pemain Timnas Indonesia U-23 yang terkena sanksi bisa dimainkan atau tidak di kompetisi tersebut.

Ya, baru-baru ini beredar kabar PSSI mendapatkan surat dari AFC terkait ada pemain di Timnas Indonesia U-23 yang masih terkena suspsend, yakni Komang dan Teguh.

Sebelumnya, kedua pemain itu memang sudah diberikan sanksi oleh AFC karenaterlibat kericuhan dengan pemain dan ofisial Timnas Thailand U-22 pada final SEA Games 2023. Mereka dijatuhi sanksi larangan bermain sebanyak enam laga dan denda sebesar 1000 Dollar AS atau setara Rp14 juta.

Media Malaysia mengetahui hal tersebut lantas menuliskan Skuad Garuda Muda-julukan Timnas Indonesia U-23- itu cukup dirugikan tanpa kedua pemain itu. Pasalnya, kekuatan Timnas Indonesia U-23 akan berkurang.

Momen kericuhan di final SEA Games 2023 antara Timnas Indonesia U-22 vs Thailand

Dalam laga terdekat, Timnas Indonesia U-23 akan melawan Malaysia dalam penyisihan Grup B Piala AFF U-23. Laga itu akan berlangsung di di Rayong Province Stadium, Rayong, Jumat (18/8/2023).

"Itu akan mempengaruhi upaya pelatih Tim Garuda Shin Tae-yong untuk membentuk skuad yang solid melawan Harimau Muda," tulis Makan Bola, dikutip Jumat (18/8/2023).

