Link Live Streaming Piala AFF U-23 2023 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23: Raih Kemenangan, Garuda Muda!

LINK live streaming Piala AFF U-23 2023 antara Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 dapat Anda ketahui di artikel ini. Skuad Garuda Muda akan memulai perjuangan mereka di Piala AFF U-23 2023 pada hari ini, Jumat (18/8/2023).

Malaysia U-23 pun akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U-23 di Grup B Piala AFF U-23 2023. Dalam jadwalnya, Timnas Indonesia U-23 akan bermain di Rayong Province Stadium, Thailand, pada pukul 20.00 WIB.

Dalam menyambut turnamen Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 datang tanpa kekuatan terbaiknya. Sebab sejumlah klub menolak melepaskan pemain mereka lantaran Liga 1 2023-2024 sedang bergulir.

Polemik terkait pemanggilan pemain pun sempat menghiasi media-media di Indonesia. Namun, kini Shin Tae-yong sudah menentukan 23 pemain yang akan dimaksimalkannya di ajang Piala AFF U-23 2023.

Kaba buruknya, ada lagi kendala yang dialami Timnas Indonesia U-23. Komang Teguh dan Titan Agung yang terkena sanksi di final SEA Games 2023 Kamboja karena terlibat di keributan antara Timnas Indonesia U-22 vs Thailand mendapatkan peringatan dari pihak Federasi Sepakbola Asia (AFC).

Dikabarkan PSSI disurati AFC untuk mengingatkan ada dua pemain yang masih disuspend dalam skuad Timnas Indonesia U-23. Tentunya hal itu menjadi berbahaya karena jika Titan dan Teguh dimainkan, ada potensi Timnas Indonesia U-23 didiskualifikasi.