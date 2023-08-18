Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 Hari Ini: Raih Kemenangan, Garuda Muda?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |06:59 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 Hari Ini: Raih Kemenangan, Garuda Muda?
Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone. Laga panas kedua tim top Asia Tenggara ini bakal tersaji di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Kemenangan atas Malaysia U-23 sangat penting bagi Timnas Indonesia U-23 demi membuka peluang jadi juara Grup B. Sebab, hanya juara grup dari masing-masing grup (A, B, C) yang lolos otomatis ke semifinal, plus satu runner-up terbaik dari tiga grup yang ada.

Pemenang laga antara Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 sendiri hampir pasti lolos ke fase semifinal sebagai juara grup. Pasalnya, tim penghuni Grup B lainnya yakni Timor Leste notabene mudah untuk dikalahkan oleh Timnas Indonesia U-23 maupun Malaysia U-23.

Sebelum bersua Timnas Malaysia U-23, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- sempat menjalani latihan singkat di Jakarta pada 10-13 Agustus 2023. Lalu pada Senin 14 Agustus 2023, Ramadhan Sananta dkk bertolak menuju Thailand dari Jakarta.

Fakta menarik Timnas Indonesia U-23

Di Negeri Gajah Perang, skuad Timnas Indonesia U-23 melakukan latihan perdana di Nonglalok Stadium, Rayong, Thailand, pada Selasa 15 Agustus 2023. Latihan tersebut sebagai persiapan menghadapi Malaysia di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, telah menggenjot anak asuhnya selama empat hari di Thailand. Dia menegaskan Beckham Putra dan kolega siap untuk meraih hasil maksimal pada laga kontra Malaysia U-23 di laga nanti.

