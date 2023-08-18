5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Diprediksi Bobol Gawang Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Andalan Shin Tae-yong

LIMA pemain Timnas Indonesia U-23 yang diprediksi bakal membobol gawang Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 bakal menjadi pembahasan artikel kali ini. Kelima nama ini memiliki naluri mencetak gol cukup tajam ketika berada di daerah pertahanan lawan.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Malaysia U-23 di laga pembuka Grup B Piala AFF U-23 2023. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Provinsi Rayong, Thailand pada Jumat (18/8/2023) pukul 20.00 WIB.

5. Beckham Putra (Persib Bandung)

Beckham Putra jadi salah satu nama terakhir yang bergabung ke Timnas Indonesia U-23 untuk tampil di Piala Asia U-23 2023. Meski demikian, sang pemain mengaku termotivasi lebih untuk membawa porestasi terbaik di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nanti.

Beckham Putra sendiri merupakan pemain yang juga membela Timnas Indoneisa U-23 di SEA Games 2023. Kala itu skuad Garuda Muda berhasil menyabet medali emas usai mengalahkan Thailand di final.

4. Abdul Rahman (RANS Nusantara)

Abdul Rahman jadi salah satu nama baru yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia U-23. Penampilan apiknya bersama RANS Nusantara di Liga 1 2023-2024 membuat Abdul Rahman jadi salah satu opsi STY di lini depan skuad Garuda Muda.

Berkat perfoma positifnya, The Prestige Phoenix konsisten bersaing di papan atas pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Tak heran, Abdul Rahman pun diprediksi bakal menjadi pemain yang bisa menjebol gawang Malaysia U-23 di laga malam nanti.