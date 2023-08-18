Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Diprediksi Bobol Gawang Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Andalan Shin Tae-yong

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |06:27 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Diprediksi Bobol Gawang Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Andalan Shin Tae-yong
Shin Tae-yong di sesi latihan Timnas Indonesia U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

LIMA pemain Timnas Indonesia U-23 yang diprediksi bakal membobol gawang Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 bakal menjadi pembahasan artikel kali ini. Kelima nama ini memiliki naluri mencetak gol cukup tajam ketika berada di daerah pertahanan lawan.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Malaysia U-23 di laga pembuka Grup B Piala AFF U-23 2023. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Provinsi Rayong, Thailand pada Jumat (18/8/2023) pukul 20.00 WIB.

5. Beckham Putra (Persib Bandung)

 

Beckham Putra jadi salah satu nama terakhir yang bergabung ke Timnas Indonesia U-23 untuk tampil di Piala Asia U-23 2023. Meski demikian, sang pemain mengaku termotivasi lebih untuk membawa porestasi terbaik di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nanti.

Beckham Putra sendiri merupakan pemain yang juga membela Timnas Indoneisa U-23 di SEA Games 2023. Kala itu skuad Garuda Muda berhasil menyabet medali emas usai mengalahkan Thailand di final.

4. Abdul Rahman (RANS Nusantara)

Abdul Rahman jadi salah satu nama baru yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia U-23. Penampilan apiknya bersama RANS Nusantara di Liga 1 2023-2024 membuat Abdul Rahman jadi salah satu opsi STY di lini depan skuad Garuda Muda.

Berkat perfoma positifnya, The Prestige Phoenix konsisten bersaing di papan atas pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Tak heran, Abdul Rahman pun diprediksi bakal menjadi pemain yang bisa menjebol gawang Malaysia U-23 di laga malam nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/02/11/1650621/ffi-perpanjang-kontrak-luis-estrela-sebagai-pelatih-timnas-futsal-putri-indonesia-hingga-2028-mzm.jpg
FFI Perpanjang Kontrak Luis Estrela sebagai Pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia hingga 2028
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/emil_audero.jpg
7 Penyelamatan Emil Audero Bantu Cremonese Hancurkan Bologna
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement