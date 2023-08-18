Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Punya 2 Pemain yang Miliki Lemparan Maut seperti Pratama Arhan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |06:06 WIB
Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Punya 2 Pemain yang Miliki Lemparan Maut seperti Pratama Arhan
Pratama Arhan tak ikut dalam rombongan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 mempunyai 2 pemain yang memiliki lemparan maut seperti Pratama Arhan di Piala AFF U-23 2023. Kedua pemain Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- yang dimaksud adalah Robi Darwis dan Alfeandra Dewangga.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste di Piala AFF U-23 2023. Skuad Garuda Muda akan memulai kiprahnya di matchday pertama dengan melawan Malaysia U-23 di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, telah membawa 23 pemain ke Thailand untuk mentas di Piala AFF U-23 2023. Sayangnya, dari 23 pemain itu minus pemain abroad termasuk Pratama Arhan (Tokyo Verdy).

Padahal, Pratama Arhan sangat dibutuhkan untuk mempersolid skuad Timnas Indonesia U-23. Selain memiliki kemampuan bertahan yang baik, bek kiri 21 tahun itu juga mempunyai skill lemparan roket yang bisa menjadi salah satu cara untuk menjebol gawang lawan di Piala AFF U-23 2023.

Namun, para pencinta sepakbola Indonesia jangan khawatir. Sebab, skuad Timnas Indonesia U-23 masih mempunyai dua pemain yang memiliki lemparan maut seperti Pratama Arhan di Piala AFF U-23 2023 yakni Robi Darwis dan Alfeandra Dewangga.

Robi Darwis

Untuk Robi Darwis, wonderkid Persib Bandung itu mampu bermain di beberapa posisi. Selain sebagai gelandang bertahan yang menjadi posisi aslinya, dia juga tak jarang dimainkan sebagai bek tengah oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-20.

Robi Darwis dikenal sebagai gelandang pengangkut air dengan keahlian dalam merebut bola dan mengirimkan umpan yang cukup baik. Selain itu, pemain 20 tahun tersebut juga punya kemampuan lemparan roket seperti Pratama Arhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/11/1650227/isak-cetak-gol-liga-inggris-perdana-di-liverpool-arne-slot-hampir-nyerah-mau-ganti-pemain-dlu.webp
Isak Cetak Gol Liga Inggris Perdana di Liverpool, Arne Slot Hampir Nyerah Mau Ganti Pemain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/emil_audero.jpg
7 Penyelamatan Emil Audero Bantu Cremonese Hancurkan Bologna
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement