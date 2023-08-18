Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Punya 2 Pemain yang Miliki Lemparan Maut seperti Pratama Arhan

TIMNAS Indonesia U-23 mempunyai 2 pemain yang memiliki lemparan maut seperti Pratama Arhan di Piala AFF U-23 2023. Kedua pemain Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- yang dimaksud adalah Robi Darwis dan Alfeandra Dewangga.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste di Piala AFF U-23 2023. Skuad Garuda Muda akan memulai kiprahnya di matchday pertama dengan melawan Malaysia U-23 di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, telah membawa 23 pemain ke Thailand untuk mentas di Piala AFF U-23 2023. Sayangnya, dari 23 pemain itu minus pemain abroad termasuk Pratama Arhan (Tokyo Verdy).

Padahal, Pratama Arhan sangat dibutuhkan untuk mempersolid skuad Timnas Indonesia U-23. Selain memiliki kemampuan bertahan yang baik, bek kiri 21 tahun itu juga mempunyai skill lemparan roket yang bisa menjadi salah satu cara untuk menjebol gawang lawan di Piala AFF U-23 2023.

Namun, para pencinta sepakbola Indonesia jangan khawatir. Sebab, skuad Timnas Indonesia U-23 masih mempunyai dua pemain yang memiliki lemparan maut seperti Pratama Arhan di Piala AFF U-23 2023 yakni Robi Darwis dan Alfeandra Dewangga.

Untuk Robi Darwis, wonderkid Persib Bandung itu mampu bermain di beberapa posisi. Selain sebagai gelandang bertahan yang menjadi posisi aslinya, dia juga tak jarang dimainkan sebagai bek tengah oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-20.

Robi Darwis dikenal sebagai gelandang pengangkut air dengan keahlian dalam merebut bola dan mengirimkan umpan yang cukup baik. Selain itu, pemain 20 tahun tersebut juga punya kemampuan lemparan roket seperti Pratama Arhan.