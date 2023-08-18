Jadwal Piala AFF U-23 2023 Hari Ini Jumat 18 Agustus 2023: Ada Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 dan Filipina U-23 vs Laos U-23

JADWAL Piala AFF U-23 2023 hari ini, Jumat 18 Agustus 2023 akan dibahas Okezone. Terdapat dua pertandingan seru yang bakal berlangsung pada hari ini yakni duel antara Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 dan Filipina U-23 vs Laos U-23.

Filipina U-23 dan Laos U-23 lebih dulu saling berhadapan pada matchday pertama fase Grup C Piala AFF U-23 2023. Sesuai jadwal, laga tersebut akan digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada hari ini, Jumat 18 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB.

Duel Filipina U-23 vs Laos U-23 menjadi laga pembuka Grup C yang juga dihuni Vietnam U-23. Tentunya, laga tersebut menarik untuk dinantikan sebab kedua tim bakal saling mengalahkan demi merebut tiga poin dan menjaga asa lolos ke semifinal.

Beberapa jam kemudian, akan ada pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu yakni Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di matchday pertama Grup B. Laga panas tersebut akan tersaji di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada hari ini, Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Sebelum bersua Malaysia U-23, persiapan Timnas Indonesia U-23 sempat terganggu oleh beberapa klub yang tidak melepas pemainnya. Sebut saja seperti Rizky Ridho (Persija Jakarta) dan Dzaky Asraf (PSM Makassar).

Kendati demikian, skuad asuhan Shin Tae-yong itu sudah menjalani pemusatan latihan sejak 10 Agustus 2023 di Jakarta. Kemudian pada Senin, 14 Agustus 2023, Timnas Indonesia U-23 bertolak ke Thailand untuk mengikuti Piala AFF U-23 2023 yang akan berlangsung dari 17-26 Agustus 2023.