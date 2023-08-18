Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 Malam Ini: Buka Laga dengan Kemenangan?

RAYONG - Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Malaysia U-23 pada laga pembuka Grup B Piala AFF U-23 2023. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Provinsi Rayong, Jumat (18/8/2023).

Pertandingan antara Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 bisa Anda saksikan secara langsung mulai pukul 20.00 WIB. Kemenangan menjadi hal wajib yang harus didapat skuad Garuda Muda.

Sebab, tiga poin atas Malaysia U-23 nantinya bakal membuat peluang pasukan Shin Tae-yong berpeluang untuk lolos ke babak semifinal. Seperti diketahui, hanya tim juara grup dan runner-up terbaik yang akan mendapat tiket ke babak empat besar.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup B pada ajang Piala AFF U-23 2023 kali ini. Selain Malaysia U-23, Ernando Ari dan rekan-rekan juga berada satu grup dengan Timor Leste U-23.

Melihat kekuatan calon lawan di fase grup, Timnas Indonesia jelas berpeluang untuk keluar sebagai status juara Grup B. Timnas Indonesia U-23 punya skuad paling mengkilap di Piala AFF U-23 2023.

Meski dengan persiapan minim, pelatih Shin Tae-yong memanggil banyak pemain yang sudah punya caps di Timnas Indonesia senior. Dari 23 pemain, tercatat setidaknya ada beberapa pemain yang sudah mengemas caps bersama Timnas Indonesia senior yakni Ernando Ari, Muhammad Ferarri, Alfandra Dewangga, hingga Ramadhan Sananta.