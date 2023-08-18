Piala AFF U-23 2023: Pelatih Malaysia U-23 Akui Masalah Timnya Sama dengan Timnas Indonesia U-23

RAYONG – Pelatih Timnas Malaysia U-23, Elangoran Elavarasan merasa senasib timnya dengan pelatih Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 kali ini. Elavarasan mengaku tidak bisa membawa pemain pilihannya karena kompetisi dalam negeri yang masih bergulir.

Malaysia U-23 menghadapi tantangan berat di laga perdana Grup B Piala AFF U-23 2023. Harimau Muda -julukan Malaysia U-23- akan berhadapan dengan Timnas Indonesia U-23 di Rayong Province Stadium, Rayong, Jumat (18/8/2023).

Jelang laga, sang pelatih, Elangoran Elavarasan merasa situasi timnya dengan Timnas Indonesia U-23 tak jauh berbeda. Dia mengaku tidak bisa membawa pemain pilihannya karena Liga Super Malaysia 2023 bergulir bersamaan dengan Piala AFF U-23 2023.

“Tantangan kita sama dengan Indonesia, kita tidak bisa mendatangkan semua pemain yang kita butuhkan karena kompetisi liga sedang berlangsung,” kata Elavarasan dilansir Harimau Malaya, Kamis (17/8/2023).

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 tidak bisa membawa dua pemain pilihan Shin Tae-yong. Mereka adalah Rizky Ridho (Persija Jakarta) dan Dzaky Asraf (PSM Makassar).