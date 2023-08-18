Frank Wormuth Percayakan Bima Sakti Pilih Pemain untuk Timnas Indonesia U-17

JAKARTA - Frank Wormuth enggan terlalu ikut campur dalam pemilihan pemain Timnas Indonesia U-17. Bertugas sebagai Konsultan Timnas Indonesia U-17, Wormuth menegaskan memilih pemain merupakan kewenangan penuh Bima Sakti selaku pelatih.

Wormuth saat ini mendampingi Bima Sakti dalam seleksi Timnas Indonesia U-17. Adapun hari ini, Kamis (17/8/2023) merupakan hari terakhir seleksi Timnas Indonesia U-17 di Lapangan A, Senayan, Jakarta.

Agenda selanjutnya adalah laga uji coba menghadapi Korea Selatan U-17 pada 30 Agustus 2023 mendatang. Setelah itu, pada awal September 2023, Timnas Indonesia U-17 akan berangkat ke Jerman untuk menjalani pemusatan latihan (TC) lanjutan yang juga akan menggunakan sistem promosi-degradasi.

TC di Jerman akan berlangsung selama lima pekan. Di negara tersebut, Timnas Indonesia U-17 akan beruji coba menghadapi Jerman U-17.

“Kami akan terbang ke Jerman selepas seleksi, kita akan di sana lima minggu, lalu akan membentuk tim utama untuk Piala Dunia U-17,” kata Wormuth kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (17/8/2023).

Di Jerman, Bima Sakti dan jajarannya akan membentuk kerangka akhir Timnas Indonesia U-17 2023. Wormuth pun menegaskan dirinya tidak ingin ikut campur dalam menyeleksi pemain yang akan masuk ke dalam kerangka akhir tersebut.