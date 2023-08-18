Debut dan Dapat Trofi Perdana Bersama Man City, Josko Gvardiol: Luar Biasa

Josko Gvardiol saat bermain untuk Man City di Piala Super Eropa 2023 (Foto: Reuters)

PIRAEUS – Josko Gvardiol menyatakan sangat senang bisa menjalani debut sekaligus mendapatkan trofi perdana bersama Manchester City. Diketahui, The Citizens baru saja mengamankan trofi Piala Super Eropa 2023.

Manchester City berhasil mengalahkan Sevilla 1-1 (5-4) di Karaiskakis Stadium, Piraeus, Yunani pada Kamis (17/8/2023) dini hari WIB. Sempat bermain imbang selama dua babak, Manchester City akhirnya mengunci kemenangan lewat babak adu penalti.

Masing-masing gol untuk kedua tim dicatatkan oleh Youssef En-Nesyri (25’), dan Cole Palmer (63’). Pada babak adu penalti, lima penendang Manchester City sukses. Sedangkan, Sevilla harus kalah karena sepakan Nemanja Gudelj membentur mistar gawang.

Pada pertandingan itu, Gvardiol akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memakai jersey Manchester City. Pemain asal Kroasia itu tampil solid dengan membukukan 114 sentuhan dalam 90 menit.

Usai pertandingan, Gvardiol mengatakan sangat senang bisa mendapatkan trofi pertama bersama Manchester City. Bek berusia 21 tahun itu yakin bisa mengantar The Citizen mendapatkan lebih banyak gelar.

“Saya merasa luar biasa. Pertandingan pertama dan trofi pertama. Saya tidak bisa membayangkan awal yang lebih baik. Saya pikir itu hanya yang pertama dari banyak,” kata Gvardiol dilansir dari laman resmi Manchester City, Kamis (17/8/2023).