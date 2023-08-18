Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Debut dan Dapat Trofi Perdana Bersama Man City, Josko Gvardiol: Luar Biasa

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |03:42 WIB
Debut dan Dapat Trofi Perdana Bersama Man City, Josko Gvardiol: Luar Biasa
Josko Gvardiol saat bermain untuk Man City di Piala Super Eropa 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

PIRAEUS – Josko Gvardiol menyatakan sangat senang bisa menjalani debut sekaligus mendapatkan trofi perdana bersama Manchester City. Diketahui, The Citizens baru saja mengamankan trofi Piala Super Eropa 2023.

Manchester City berhasil mengalahkan Sevilla 1-1 (5-4) di Karaiskakis Stadium, Piraeus, Yunani pada Kamis (17/8/2023) dini hari WIB. Sempat bermain imbang selama dua babak, Manchester City akhirnya mengunci kemenangan lewat babak adu penalti.

Masing-masing gol untuk kedua tim dicatatkan oleh Youssef En-Nesyri (25’), dan Cole Palmer (63’). Pada babak adu penalti, lima penendang Manchester City sukses. Sedangkan, Sevilla harus kalah karena sepakan Nemanja Gudelj membentur mistar gawang.

Pada pertandingan itu, Gvardiol akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memakai jersey Manchester City. Pemain asal Kroasia itu tampil solid dengan membukukan 114 sentuhan dalam 90 menit.

Usai pertandingan, Gvardiol mengatakan sangat senang bisa mendapatkan trofi pertama bersama Manchester City. Bek berusia 21 tahun itu yakin bisa mengantar The Citizen mendapatkan lebih banyak gelar.

“Saya merasa luar biasa. Pertandingan pertama dan trofi pertama. Saya tidak bisa membayangkan awal yang lebih baik. Saya pikir itu hanya yang pertama dari banyak,” kata Gvardiol dilansir dari laman resmi Manchester City, Kamis (17/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186923/simak_hasil_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026_yang_melibatkan_vietnam_dan_malaysia_serta_thailand-6ryb_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Lolos Usai Kalahkan Malaysia, Thailand Melaju Berkat Selisih Gol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186668/calvin_verdonk-FdrG_large.jpg
Tampilkan Foto Calvin Verdonk, Klub Prancis Lille Turut Berduka atas Bencana di Sumatera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650197/pesan-hary-tanoesoedibjo-untuk-para-pemenang-kejurnas-pb-pobsi-prestasi-yang-perlu-diapresiasi-bxv.webp
Pesan Hary Tanoesoedibjo untuk Para Pemenang Kejurnas PB POBSI: Prestasi yang Perlu Diapresiasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/campus_league_futsal.jpg
Bandung Raya Menggila! UIN Sunan Gunung Djati dan STKIP Cimahi Juara Campus League Futsal 2025 Regional Jakarta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement