HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Soroti Curhat Shin Tae-yong Jelang Timnas Indonesia U-23 Lawan Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |02:20 WIB
Media Malaysia Soroti Curhat Shin Tae-yong Jelang Timnas Indonesia U-23 Lawan Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 akan menghadapi Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Kedua tim saling berhadapan pada laga perdana Grup B pada Jumat 18 Agustus 2023 malam WIB.

Media Malaysia, Makan Bola, menyinggung persiapan Timnas Indonesia U-23 jelang gelaran Piala AFF U-23 2023 kali ini. Mereka menyoroti pernyataan Shin Tae-yong yang mengaku tak punya persiapan matang.

Ya, juru taktik asal Korea Selatan itu memang mengakui persiapan timnya jelang tampil di Piala AFF U-23 tidak maksimal. STY juga cukup menyayangkan karena tidak bisa membawa banyak pemain pentingnya ke ajang kali ini.

Timnas Indonesia U-23 berangkat dengan skuad yang diisi oleh banyak personel yang sukses merebut emas di SEA Games 2023 lalu. Namun demikian, Beckham Putra dan kolega tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri jelang turnamen.

“Persiapan kami tidak cukup baik karena liga masih bergulir dan saya tidak bisa membawa banyak pemain,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, dilansir dari situs resmi AFF, Kamis (17/8/2023).

“Namun, saya ulangi lagi, ini adalah kesempatan yang bagus untuk menguji para pemain lain yang belum berkesempatan membela tim nasional. Jadi, saya tak sabar melihat apa yang bisa ditawarkan oleh mereka,” tambah Shin Tae-yong.

