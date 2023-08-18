Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Super Elja Menang Tipis 3-2

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |21:16 WIB
Hasil Persita Tangerang vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Super Elja Menang Tipis 3-2
Persita Tangerang vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram PSS Sleman)
A
A
A

TANGERANG - PSS Sleman bertamu ke markas Persita Tangerang pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Indomilk Arena, Jumat (28/8/2023) malam WIB.

Pertandingan begitu sengit karena kedua tim saling berbalas gol. Namun, Super Elja -julukan PSS Sleman- berhasil mencuri tiga poin usai menang tipis 3-2 di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan suporter sendiri di Indomilk Arena, Jumat (18/8/2023) malam WIB, Persita memulai laga dengan lebih banyak memegang bola dan beberapa kali melancarkan serangan pada lini pertahanan PSS. Tempo pertandingan berjalan cukup cepat pada awal babak pertama ini.

Tampil sebagai tim tamu, PSS tak diam begitu saja dan beberapa kali melancarkan serangan berbahaya. Jihad Ayoub menjadi pembuka keunggulan bagi PSS pada menit ke-25 setelah memanfaatkan asis dari Todd Rivaldo Ferre.

Unggul satu gol, PSS bermain makin percaya diri dan berganti lebih banyak melancarkan serangan berbahaya. Keunggulan mereka pun akhirnya berganda setelah Ricky Cawor sukses menjebol gawang Rendy Oscario pada menit ke-41.

Persita mencoba untuk memperkecil ketertinggalan dalam sisa waktu yang sedikit di babak pertama. Namun, 45 menit pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk PSS.

Halaman:
1 2
      
