HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bhayangkara FC vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024: Stefano Lilipaly Bawa Pesut Etam Menang 2-0!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |21:02 WIB
Hasil Bhayangkara FC vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024: Stefano Lilipaly Bawa Pesut Etam Menang 2-0!
Stefano Lilipaly bawa Borneo FC kalahkan Bhayangkara FC 2-0 (Foto: Borneo FC)
A
A
A

HASIL Bhayangkara FC vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jumat (18/8/2023) malam WIB berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Borneo FC.

Stefano Lilipaly menjadi bintang kemenangan untuk Pesut Etam -- julukan Borneo FC. Pemain keturunan Belanda-Indonesia itu mencetak dua gol pada menit ke-62 dan 72.

Bhayangkara FC vs Borneo FC

Jalannya Pertandingan

Borneo FC dominan menguasai bola dan terus berupaya membongkar pertahanan Bhayangkara FC. Sementara Bhayangkara FC cenderung bermain responsif.

Bornneo FC langsung mampu memberi ancaman pada menit kedua. Namun demikian, bola masih mampu diamankan oleh kiper Bhayangkara FC, Awan Setho.

Menit 10, Borneo FC kembali mengancam lewat sontekan Felipe Cadenazzi. Namun bola lagi-lagi berhasil diamankan Awan Setho.

Memasuki menit 25, Bhayangkara FC mendapat peluang emas. Matias Mier mendapat bola dan tinggal berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Borneo FC, Nadeo Argawinata. Namun bola masih mampu diantisipasi oleh eks pemain Bali United itu.

Borneo FC terus berupaya untuk membuka skor, namun pertahanan Bhayangkara FC terlalu rapat. Justru, peluang dari Bhayangkara FC malah yang lebih berbahaya.

Di menit ke-43, Fandi Eko mengirim umpan tarik. Bola berhasil disontek oleh Matias Mier. Namun, Nadeo Argawinata mampu melakukan penyelamatan apik.

Memasuki menit 55, Dendy Sulistiawan mendapat umpan yang sangat terbuka. Namun sayang tandukannya masih belum menemui sasaran.

Gol yang ditunggu-tunggu Borneo FC pun datang di menit 62. Adam Alis melepaskan tembakan mendatar kemudian ditepis Awan Setho.

Stefano Lilipaly langsung menyambar bola rebound menggunakan kaki kiri. Eks pemain Bali United itu pun langsung melepaskan tembakan keras yang tak bisa dijangkau Awan Setho.

Halaman:
1 2
      
