Jelang Laga PSIS Semarang vs Persib Bandung, Manajemen Peringatkan Lagi Bobotoh Agar Tidak Bertandang

JELANG laga PSIS Semarang vs Persib Bandung, manajemen peringatkan lagi Bobotoh agar tidak bertandang. Wakil Presiden Operasional PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhiat, mengingatkan kembali kepada suporter Persib Bandung, Bobotoh, soal aturan suporter tim tamu.

Pangeran Biru – julukan Persib – melawat ke Stadion Jatidiri, Semarang, pada Minggu (20/8/2023) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi sangat penting bagi Persib demi memutus tren buruk mereka.

Mengingat Pangeran Biru akan melakoni laga tandang, Andang kembali mengingatkan pendukungnya untuk tidak menyaksikan laga PSIS Semarang kontra Persib di Stadion Jatidiri. Dia menyarankan kepada Bobotoh untuk menggelar acara nonton bareng (nobar).

“Bagi yang ingin mendukung PERSIB, sebaiknya tidak datang langsung ke Stadion Jatidiri, baik secara individu maupun berkelompok. Untuk sementara, dukungan bisa diberikan dengan doa dan menggelar nonton bareng saja,” kata Andang, dikutip dari situs resmi Persib Bandung, Jumat (18/8/2023).

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang sudah dikeluarkan oleh operator kompetisi, imbauan Persib juga terkait dengan ancaman sanksi berupa denda untuk pelanggaran tersebut. Baik untuk tim tuan rumah maupun tamu.