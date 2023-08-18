Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 2 2023-2024 Dikonfirmasi Dimulai 10 September 2023, Begini Formatnya!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |17:19 WIB
Liga 2 2023-2024 Dikonfirmasi Dimulai 10 September 2023, Begini Formatnya!
Liga 2 2023-2024 resmi dimulai 10 September 2023 (Foto: Instagram/perserang.official)
A
A
A

LIGA 2 2023-2024 dikonfirmasi dimulai pada 10 September 2023. PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah mengumumkan jadwal dan format melalui surat edaran yang memastikan bahwa Liga 2 2023-2024 akan dimulai pada 10 September 2023 dan berakhir pada 9 Maret 2024.

Selayaknya Liga 1, Liga 2 pun tidak diperkenankan kehadiran suporter tim tamu. Hal itu tercantum pada surat edaran bernomor 467/LIB-COR/VIII/2023.

Owners Meeting Liga 2

Dalam surat itu pula, PT LIB mengatakan bahwa proses perizinan kepada Mabes Polri sudah diurus. Tanggal kick-off kasta kedua sepakbola Indonesia ini pun telah diketahui.

Liga 2 2023-2024 dimulai pada 10 September 2023 dan berakhir pada 9 Maret 2024 mendatang. Sebagaimana sudah diberitakan sebelumnya, delapan tim akan terdegradasi ke Liga 3.

Liga 2 2023-2024 dimulai dengan babak pendahuluan. Pada babak tersebut, peserta Liga 2 dibagi ke empat grup, dimana masing-masing grup berisi tujuh tim.

Tiga tim teratas akan melaju ke babak 12 besar, sedangkan empat tim yang finis terbawah akan menentukan nasib di babak play-off degradasi.

Babak 12 besar nantinya terdiri atas tiga grup, masing-masing di dalamnya akan dihuni oleh empat tim. Tiga tim teratas dan satu runner-up terbaik akan melaju ke semifinal.

Halaman:
1 2
      
